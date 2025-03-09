台積電CoWoS爆單 傳輝達加錢追單

供應鏈專家透露，1位台積電「主要客戶」上週表明有意增加CoWoS-L訂單。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）先進封裝供不應求，市場傳出輝達最新Blackwell架構GPU晶片需求強勁，包下台積電今年7成以上的CoWoS-L先進封裝產能。最新消息更傳出，「主要客戶」上週五（7日）有意增加 CoWos-L 的訂單，「主要客戶」可能向台積電支付加急費（expedite fees），這將有助提高台積電本季毛利率。市場猜測追加訂單的客戶就是輝達。

海外部落客「Jukanlosreve」在9日社群平台X指出，供應鏈專家透露，1位台積電「主要客戶」上週五（7日）表明有意增加CoWoS-L訂單，這個要求將在未來幾天的台積電例行生產會議上討論。

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他指出，為了確認客戶追加訂單的真實意圖，台積電已要求「主要客戶」為新的CoWoS-L訂單支付預付款。與此同時，行業專家還說，「主要客戶」可能向台積電支付加急費，這將有助於提高台積電本季毛利率。

另一位知情人士則說，台積電最近從一些小客戶減少的CoWoS訂單，將轉移到「北美的主要 CoWoS客戶」。

網友留言問：「追加CoWoS-L訂單的主要客戶是AMD嗎？」「Jukanlosreve」回應，應該是輝達，有網友也認同這項猜測。

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