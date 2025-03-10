死亡前5年繼承財產 這種情況應計入遺產課稅

北區國稅局表示，被繼承人死亡前5年繼承的財產，若未繳納遺產稅，應計入遺產總額課稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，根據「遺贈稅法」第16條第10款規定，「被繼承人死亡前5年內，繼承之財產已納遺產稅者，不計入遺產總額」，適用上應以在被繼承人死亡前5年內已完納遺產稅的財產為限；換言之，被繼承人死亡前5年內繼承的財產，若未繳納遺產稅，仍應計入遺產總額課稅。

舉例說明，甲君的母親及父親先後於5年內死亡，甲君申報父親遺產稅時，將父親繼承自母親的土地1筆列報為不計入遺產總額項目；經國稅局查核，甲君母親的遺產未達課徵遺產稅標準而免繳遺產稅，已核發遺產稅免稅證明書在案，因此將該筆土地改列入遺產總額課稅。

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甲君不服，復查主張母親遺產稅已經申報核定為免稅，本質屬已完納遺產稅（稅額零元）案件，若將該土地改列遺產總額課稅，有重複計稅之虞。經國稅局復查，依台財稅第7521455號函，「遺贈稅法」第16條第10款不計入遺產總額規定之適用，以被繼承人死亡前5年內繼承遺產，且所繼承的財產已納遺產稅者為要件。

北區國稅局說明，上述條款的立法精神，旨在避免同一筆財產因短期內連續繼承而一再課徵遺產稅，加重納稅義務人的負擔，因此適用前提以被繼承人死亡前5年內繼承的財產完納遺產稅為限；若被繼承人死亡前5年內繼承的財產，原未繳納遺產稅（如未達課徵標準），即應併入遺產總額課稅，無該條款之適用，駁回甲君的復查申請。

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