中國青壯年就業困難 近十分之一從事「靈活就業」

中國不僅應屆大學畢業生求職困難，35歲以上的青壯年也處處碰壁，大量青壯年被迫投入快遞、外賣配送等工作。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國不僅應屆大學畢業生求職困難，35歲以上的青壯年也處處碰壁，大量青壯年被迫投入快遞、外賣配送等收入極不穩定的「靈活就業」，中國全國人大代表、人民大學教授鄭功成認為，就業市場普遍存在年齡歧視，提議廢除許多公司在招人時設立的35歲門檻，但中國網友認為要實行相當困難。

根據中國《央視網》、《英國國播公司》（BBC）報導，中國教育部預測，今年將有1222萬名大學生畢業，比去年1179萬人增加43萬人，再創歷史新高，以去年大學畢業生的就業率僅55.5%來看，今年大學畢業生的恐面臨更嚴峻的就業壓力。

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除了大學畢業生就業困難，中國35歲以上青壯年也面臨就業歧視。近日，廣州市白雲地區人民政府發布招募公告，公告提到新市街道辦事處招募6名環衛工人，年齡須在35歲以下，持有汽車駕照者可是當放寬至40歲以下，「35歲門檻」再度引發討論，凸顯中國民眾對職場年齡歧視的擔憂。

鄭功成近日於北京舉行的全國人民代表大會期間提出建議，稱中國目前已實施漸進式的延後退休年齡，在這種情況下，還設置就業年齡規定非常不妥當，「35歲的門檻現在必須要廢除」。雖然有中國網友支持鄭功成的建議，但也有很多人坦言很難落實，因為公司還可以用各種理由裁掉「大齡員工」。

中國近年來因經濟持續低迷，大量小微企業倒閉，網路、教培、銀行等大型產業因政府監管打壓而大舉裁員。根據上海財政局的數據，2022年上半年，中國共有46萬家企業倒閉，共有310萬左右的個體工商戶註銷，而截至去年9月4日，中國處於失信狀態的被執行人數量為841萬人，比2020年初僅570萬人，激增了近68%，代表曾經作為社會經濟活力重要組成部分的小微企業離場，使得大量就業機會流失。

不少失業青壯年被迫投入快遞、外賣配送、擺地攤等所謂「靈活就業」。以外賣配送員為例，僅美團的外賣配送員人數就從2019年的399萬人增至2023年的745萬人。而根據2023年公布的「第9次全國職工隊伍狀況調查」報告，中國新就業形態勞動者有8400萬人，這個群體包括網路叫車司機、快遞員、外賣配送員等，佔7.34億總就業人口的近十分之一。

中國人社部部長王曉萍坦言，今年穩定和擴大就業任務繁重，包括大學應屆畢業生高達1222萬人，脫貧人口務工規模達3000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業，就業總量壓力不減；與此同時，外部環境更趨複雜，國內經回升的基礎還不穩固，可能對就業產生一定影響。

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