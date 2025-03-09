倒數川普4年任期解悶！加國推千罐啤酒巨型「總統包裝」

加拿大穆斯黑德啤酒廠（Moosehead Breweries）成立於1867年，週五推出裝有1461罐啤酒的巨型箱體。（取自CNN新聞網）

《飲酒過量有礙身體健康 拒絕酒駕》

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普大舉對加拿大等國徵收關稅，攪亂全球秩序，並引發經濟混亂。因此，加拿大最古老的啤酒廠認為，加拿大人民要想在未來4年內生存下來，可能每天都需要喝啤酒來解悶，並推出一個裝有1461罐啤酒的巨型箱體包裝，民眾每天喝一瓶，剛好可喝完川普4年任期結束。

穆斯黑德啤酒廠（Moosehead Breweries）成立於1867年，週五推出裝有1461罐啤酒的巨型箱體。新布倫瑞克省Moosehead啤酒廠的營銷總監凱倫·格里格 （Karen Grigg） 在新聞稿中表示：「如果2025年的開始教了我們什麼，那就是，我們需要下定決心才能度過四年的政治不確定性（意指川普關稅威脅），而度過每一天的最佳方式就是喝上一杯真正的加拿大啤酒。」

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「總統包裝」（Presidential Pack）僅在Moosehead網站上出售。居住在加拿大安大略省（ Ontario）、新布倫瑞克省（New Brunswick）和新斯科細亞省（Nova Scotia）的居民可以購買該服務，包括運費價格約為3500加幣（台幣7萬8千元）。

與其他加拿大公司一樣，Moosehead對川普威脅徵收的關稅感到不滿。在接受加拿大CTV新聞採訪時，Moosehead 首席執行長歐蘭德（Andrew Oland） 稱「令人非常失望」，並表示，「 真的很難過看到兩國這種關係走向不同的方向」。

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