赴日旅遊掃貨新寵竟是「它」 1年商機上看54億

日媒指出，黑膠唱片成為許多海外遊客搶購新寵。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於湧入日本的數百萬遊客來說，茶、御守和稀有威士忌一直是遊客的最愛紀念品，現在還有一種新熱門商品越來越受到海外遊客青睞，那就是黑膠唱片，預估市場商機將從2024年的8550萬美元（約台幣28億）成長到2033年的1.653億美元（約台幣54億）。

《日本時報》報導，根據市場研究公司 Imarc Group 的數據，全球黑膠唱片銷售額為 19 億美元（約台幣623億），東京擁有最多的唱片行，達到 93 家。鐵粉和音響發燒友長期以來一直在尋找他們最喜歡的藝術家所發行的稀有日本唱片。日本黑膠唱片被認為品質較高，尤其是東芝在 1958 年至 1974 年間發行的Ever-Clean黑膠唱片。

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近年來，黑膠唱片收藏家的搜尋範圍已擴大到日本新舊音樂，英國里茲 Crash Records 的郵購經理、28 歲的喬爾格林 （Joel Green）表示，發現日本音樂的年輕消費者數量正在明顯增加，主要是年輕人通過社交媒體和YouTube演算法接觸日本音樂。

高圓寺附近 Uptown 唱片行創辦人Sacco Vanzetti也說，很多人都在尋找 80 年代的流行音樂、80 年代的流行音樂或城市流行音樂，受惠於YouTube，人們對爵士樂和更前衛的藝術家也產生興趣。

報導指出，日本黑膠唱片的流行與日圓疲軟和破紀錄的國際觀光客有關，許多收藏家和代理商正在抓住機會購買黑膠唱片，一些人是為了更深入探索日本音樂，另一些人則把唱片帶回家與其他愛好者分享。

日本唱片工業協會表示，2023年製作的黑膠唱片數量比上一年增長26%，市場研究公司 Imarc Group 預計這種增長將繼續下去，日本黑膠唱片市場將從 2024 年的 8550 萬美元增長到 2033 年的 1.653 億美元。

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