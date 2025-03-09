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台積電握戰略優勢 美媒大讚全球擴展機遇

2025/03/09 19:37

台積電承諾再投資1000億美元擴大在美國的製造業務，表明其計劃擴大全球影響力並確保供應鏈的彈性。（彭博）台積電承諾再投資1000億美元擴大在美國的製造業務，表明其計劃擴大全球影響力並確保供應鏈的彈性。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電是一家價值8000億美元的半導體代工廠，供應全球約90%的先進半導體晶片，已成為全球科技競賽的重要參與者，甚至掌握自己的地緣政治重力。美國投資媒體Seekingalpha報導，台積電掌握著所有優勢，這意味著良好的機遇。台積電的「戰略性」擴張，不僅在美國，也在歐洲和日本扮演未來舉足輕重角色。

台積電日前承諾再投資1000億美元擴大在美國的製造業務，表明其計劃擴大全球影響力並確保供應鏈的彈性。分析師Weebler Finance表示，考慮到該公司將透過美國政府和歐盟的大量補貼，以及更廣泛的人工智慧順風獲得強勁投資回報率，台積電的前景看起來非常光明。

此外，根據台積電未來成長指標，其股價似乎被低估。基於這些原因，Weebler Finance給予台積電買入評級。

近年來，台積電不斷呼籲全球化製造佈局，以增強其供應鏈的彈性。該公司的股東了解新冠疫情期間暴露出的嚴重脆弱性程度，以及在紅海危機與中國關係緊張期間可能出現的潛在破壞。

考慮到台積電掌握著全球純晶圓代工業務的64%，並且生產了全球十分之九的超先進半導體晶片，該公司擁有自己的地緣政治引力。因此，其在美國境內擴張等戰略決策不僅是一個商業問題，也是地緣政治和國家安全分析師密切關注的問題。

台積電增加在美國尖端晶片生產，這在歷史上是史無前例的。擴張並不僅限於美國，也擴展到其他地區，這只會增強台積電的供應鏈彈性，最終提高股東價值。

例如，在日本熊本，台積電的專業技術工廠已經開始大量生產，並成功報告創紀錄的產量水準。台積電計劃今年內在該地區開始建造第二座專業工廠。同樣，該公司於2024年在德國德勒斯登投資100億美元，這是進入歐洲市場的重要里程碑。台積電也獲得德國政府50億歐元的補貼，德國政府非常願意投資減少對中國晶片和關鍵零件的依賴。

儘管技術和地緣政治背景複雜，台積電仍堅持表示，其海外決策完全基於客戶需求和地理靈活性要求。

此外，不可否認的是，台積電獲得的補貼，無論是補助金還是貼現貸款，都提高了其投資回報率，這使得此類擴張舉措比以前更有吸引力。

總體而言，世界上最大的晶片製造商已經將目光投向了長遠。從戰略角度來看，它清楚地認識到，在其最利潤豐厚的市場中加強供應鏈對其具有巨大的優勢。

美國和歐洲都非常歡迎台積電落戶當地，以減少對中國關鍵技術的依賴。這些補貼為公司的這些措施帶來了更高的投資報酬率。

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