華為董事長余承東與小18歲劉亦菲傳戀情 網友嘩然

中國影星劉亦菲與華為董事長余承東傳戀曲，引發中國網友一片嘩然。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國影星劉亦菲比大她18歲的華為董事長余承東傳戀曲，引發中國網友一片嘩然。微博上，劉亦菲與劉亦菲的互動迅速成為熱議話題。

劉亦菲以對個人關係保密而聞名，她很少在社交媒體上關注或公開與知名、有權勢的男性互動。這引發人們的猜測：劉亦菲是否在暗中透露與華為董事長的戀情。到目前為止，她唯一公開承認的關係是與演員宋承憲。

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余承東出生於1969年，比劉亦菲大18歲。他是中國商界的一位重要人物。余承東於2011年被任命為華為執行長。 2024年，余承東轉任華為兩家子公司的董事長。

3月8日晚，中國網友發現劉亦菲與余承東意外在微博上互相關注。此前，劉亦菲點讚了余承東為女性送上國際婦女節祝福的影片。

值得注意的是，影片中余承東將玫瑰花覆蓋在一輛汽車上，並留言：「黃玫瑰象徵著自由與勇氣。國際婦女節快樂。在中國，劉亦菲因出演2024年的電視劇《玫瑰的故事》而引發一股黃玫瑰熱潮。

不過，劉亦菲的粉絲卻認為，該條微博互動很可能與工作有關。據報導，華為已聘請劉亦菲為其汽車部門的品牌大使。如果屬實，這項合作對劉亦菲來說將是一個巨大的商業成功。在中國，明星想要獲得豪華汽車的代言合約是非常困難的，迎合高收入客戶的汽車品牌需要體現威望、成熟和獨特的代表。

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