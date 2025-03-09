晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

華為董事長余承東與小18歲劉亦菲傳戀情 網友嘩然

2025/03/09 17:46

中國影星劉亦菲與華為董事長余承東傳戀曲，引發中國網友一片嘩然。（取自網路）中國影星劉亦菲與華為董事長余承東傳戀曲，引發中國網友一片嘩然。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國影星劉亦菲比大她18歲的華為董事長余承東傳戀曲，引發中國網友一片嘩然。微博上，劉亦菲與劉亦菲的互動迅速成為熱議話題。

劉亦菲以對個人關係保密而聞名，她很少在社交媒體上關注或公開與知名、有權勢的男性互動。這引發人們的猜測：劉亦菲是否在暗中透露與華為董事長的戀情。到目前為止，她唯一公開承認的關係是與演員宋承憲。

余承東出生於1969年，比劉亦菲大18歲。他是中國商界的一位重要人物。余承東於2011年被任命為華為執行長。 2024年，余承東轉任華為兩家子公司的董事長。

3月8日晚，中國網友發現劉亦菲與余承東意外在微博上互相關注。此前，劉亦菲點讚了余承東為女性送上國際婦女節祝福的影片。

值得注意的是，影片中余承東將玫瑰花覆蓋在一輛汽車上，並留言：「黃玫瑰象徵著自由與勇氣。國際婦女節快樂。在中國，劉亦菲因出演2024年的電視劇《玫瑰的故事》而引發一股黃玫瑰熱潮。

不過，劉亦菲的粉絲卻認為，該條微博互動很可能與工作有關。據報導，華為已聘請劉亦菲為其汽車部門的品牌大使。如果屬實，這項合作對劉亦菲來說將是一個巨大的商業成功。在中國，明星想要獲得豪華汽車的代言合約是非常困難的，迎合高收入客戶的汽車品牌需要體現威望、成熟和獨特的代表。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財