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紅色資本流入馬斯克公司？英媒爆中資秘密砸近10億投資SpaceX、xAI

2025/03/09 16:31

英媒披露，富有的中國投資者悄悄注資馬斯克控制的私人公司，這些資金流入xAI、Neuralink 和SpaceX。（路透、法新社資料照；本報合成）英媒披露，富有的中國投資者悄悄注資馬斯克控制的私人公司，這些資金流入xAI、Neuralink 和SpaceX。（路透、法新社資料照；本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融時報9日披露，富有的中國投資者正透過一種不公開身分的方式，悄悄向馬斯克控制的私人公司投資約3000萬美元（約台幣9.84億）。這些資金流入人工智慧新創企業xAI、腦機介面公司Neuralink 和太空探索公司SpaceX。

報導指出，自從馬斯克被任命為美國總統川普重塑政府的關鍵人物以來，中國的資產管理公司一直宣傳兩人的關係，以吸引他們向中國富豪募資。

參與交易的資產管理公司和投資者透露，富有的中國投資者正透過一種不公開身分的方式，悄悄向馬斯克控制的私人公司投入數千萬美元。這些資金流入馬斯克的非公開發行公司，包括 xAI、Neuralink 和全球最有價值的私人公司 SpaceX。

報導稱，這些投資是透過被稱為特殊目的實體（SPV）的不透明結構進行，其優點是可以隱藏投資者身份，以避免在兩國關係處於低潮時，惹惱對中國資本持謹慎態度的美國當局和企業。

報導說，使用SPV進行融資司空見慣，這些安排並不違法。儘管如此，這引發了人們對在馬斯克空前參與美國政策、政治和商業之際，可能存在不當影響和利益衝突的擔憂。

美國企業研究所高級研究員西索斯（Derek Scissors）直言，像馬斯克這樣與中國有如此密切關係的人，怎麼還能成為改革美國政府的適合人選呢？他說，中國資金湧入馬斯克的商業帝國進一步表明，他對自己在中國的聲譽和品牌比對美國的利益更感興趣。

由於結構不透明，很難評估流入馬斯克私人企業的中國資本總量。但三家中資資產管理公司向《金融時報》透露，過去兩年，他們向中國投資者出售價值超過 3000 萬美元（約台幣9.84億）的 SpaceX、xAI 和 Neuralink 股票。

最近一個週三下午，數百名中國投資者參與一場網路研討會，聽取華東地區資產管理公司-荷馬金融的一位代表介紹，以每人最低 20 萬美元（約台幣658萬）的價格投資 SpaceX 的機會。

早期的投資得到了回報。荷馬去年 10 月的一篇社交媒體貼文中表示，有一組客戶在 2018 年 6 月投資 SpaceX 獲得 530% 的回報，並在6年後套現。一位知情人士表示，在過去兩年中，荷馬推出了三檔基金來投資SpaceX，並能夠在幾周內實現其募資目標。

參與交易的人士強調，中國資本流入馬斯克商業帝國主要是利潤考量，與技術轉移或影響公共政策關係不大。

PitchBook 的數據顯示，自 2002 年成立以來，SpaceX 已從全球投資者募集超過 100 億美元（約台幣3280億）。

紐約金融諮詢集團Horizo​​​​n Financial經濟學家Kevin Chen表示，中國實體投資像SpaceX這樣的美國知名高科技公司並不容易，中國資金在許多領域都不受歡迎。因此這項投資存在風險，一位接近荷馬的人士提及，風險確實存在，因為我們不確定未來幾年美中關係會變得多麼糟糕。即使如此，也沒有阻止中國有錢人投資，主要是中國正面臨資本供過於求和優質投資項目短缺問題。

對於上述報導，馬斯克、SpaceX、xAI 和 Neuralink 的代表均未回應多次置評請求。

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