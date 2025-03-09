川普喊廢晶片法補助 專家：英特爾被丟包了

川普擬廢除晶片法案補助 ，英特爾恐成最大苦主。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普不斷呼籲廢除《晶片法》，此法案將補助英特爾85億美元，是晶圓代工廠中補助金額最多的企業，加上台積電加碼在美投資1000億美元，英特爾恐遭邊緣化。Semiconductor Advisors總裁梅爾（Robert Maire）直言，「我認為英特爾已經被棄置在路邊」。

MarketWatch近日多篇文章探討英特爾未來，川普5日在演說中盛讚最近和台積電達成的投資協議，並呼籲撤銷晶片法，投資人研判，川普可能不再試圖為英特爾敲定協議，類似之前媒體報導由台積電協助經營英特爾的晶圓廠，或將英特爾一分為二。

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Semiconductor Advisors總裁梅爾直言，「我認為英特爾已經被棄置在路邊」。梅爾和許多其他分析師也不支持英特爾和台積電合作，認為永遠不會成功。

報導提及英特爾面臨的挑戰，其製造業務一直未能實現其收入潛力，必須吸引更多的大型客戶訂單。Bernstein Research分析師拉斯貢 （Stacy Rasgon） 最近會見了英特爾代工業務總經理奧巴克利 （Kevin O'Buckley），並表示英特爾高層承認這是一個核心業務問題。

拉斯貢近日給客戶的報告也坦言，英特爾的競爭對手具有客戶服務意識，而英特爾從未培養這種意識，若要想在代工領域取得成功，就必須擁有這種觀念。

英特爾的另一個大劣勢是近年來其失去技術領先地位，即使英特爾18A先進製程取得一些重大進展，仍略微落後台積電。

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