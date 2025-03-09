晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI晶片股大跌！外媒推薦入手「這2檔」飄台灣味

2025/03/09 19:08

外媒認為，現在入手台積電和超微是絕佳機會。（示意圖，路透）外媒認為，現在入手台積電和超微是絕佳機會。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月，中國AI新秀DeepSeek發表低成本AI模型後，引發AI相關股票的拋售。外國投資媒體指出，在AI晶片股票反彈之前，現在可能是入手「這2檔」半導體股票的絕佳機會，分別是台積電（TSMC）和超微（AMD）。

股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》指出，最近，許多半導體公司的股價隨著輝達下跌，呈現疲軟走勢，其中幾檔股票在較低價格下顯得特別有吸引力，是目前最想買的2檔半導體個股。

首先是「台積電」，報導表示，當輝達需要製造和封裝其最新最強大的GPU時，會與台積電簽約，因為正如輝達執行長黃仁勳所說，「它是世界上最好的，而且領先優勢非常大。」

確實，台積電在技術上的領先是一個巨大優勢，讓它能吸引全球最大的客戶，如輝達和蘋果。台積電市佔率超過60%，而且隨著企業對只有台積電才能生產的高端AI晶片需求增加，這一比例還在上升。憑藉如此龐大的營收基礎，台積電能夠比競爭對手投入更多的研發資金，從而確保其技術領先地位得以維持並持續擴大。

在最近的拋售之後，台積電的本益比已經低於20倍，對於一個像台積電這樣擁有護城河的公司來說，這是個很好的價格，因為無論是來自人工智慧還是其他需求增長，台積電都應該能夠從中受益並實現強勁增長。

另外，建議入手的還有蘇姿丰掌管的「超微」。報導指出，當談到為AI訓練開發有價值的GPU時，超微遠遠落後於輝達。大部分的科技大企業支出都流向了輝達，超微在過去一年中可能已經失​​去了市占率，因為輝達的營運基礎更大，其資料中心收入的成長速度也遠遠快於超微。

然而，超微的潛力仍非常巨大，預計到2028年，AI加速器的總目標市場將攀升至5000億美元。即便超微僅能擁有市場的10%，也能使其資料中心收入大約是2024年的2倍。

值得注意的是，經過最近晶片股的拋售後，超微的本益比僅為21倍，雖然其未來的獲利預期有所下調，但股價的下跌已經足夠嚴重，使得現在正是進場的好時機。即使在調整後，分析師仍預期未來兩年獲利年增率約38%，目前是一個極好的進場機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財