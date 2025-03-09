AI晶片股大跌！外媒推薦入手「這2檔」飄台灣味

外媒認為，現在入手台積電和超微是絕佳機會。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月，中國AI新秀DeepSeek發表低成本AI模型後，引發AI相關股票的拋售。外國投資媒體指出，在AI晶片股票反彈之前，現在可能是入手「這2檔」半導體股票的絕佳機會，分別是台積電（TSMC）和超微（AMD）。

股票市場投資和研究媒體《The Motley Fool》指出，最近，許多半導體公司的股價隨著輝達下跌，呈現疲軟走勢，其中幾檔股票在較低價格下顯得特別有吸引力，是目前最想買的2檔半導體個股。

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首先是「台積電」，報導表示，當輝達需要製造和封裝其最新最強大的GPU時，會與台積電簽約，因為正如輝達執行長黃仁勳所說，「它是世界上最好的，而且領先優勢非常大。」

確實，台積電在技術上的領先是一個巨大優勢，讓它能吸引全球最大的客戶，如輝達和蘋果。台積電市佔率超過60%，而且隨著企業對只有台積電才能生產的高端AI晶片需求增加，這一比例還在上升。憑藉如此龐大的營收基礎，台積電能夠比競爭對手投入更多的研發資金，從而確保其技術領先地位得以維持並持續擴大。

在最近的拋售之後，台積電的本益比已經低於20倍，對於一個像台積電這樣擁有護城河的公司來說，這是個很好的價格，因為無論是來自人工智慧還是其他需求增長，台積電都應該能夠從中受益並實現強勁增長。

另外，建議入手的還有蘇姿丰掌管的「超微」。報導指出，當談到為AI訓練開發有價值的GPU時，超微遠遠落後於輝達。大部分的科技大企業支出都流向了輝達，超微在過去一年中可能已經失​​去了市占率，因為輝達的營運基礎更大，其資料中心收入的成長速度也遠遠快於超微。

然而，超微的潛力仍非常巨大，預計到2028年，AI加速器的總目標市場將攀升至5000億美元。即便超微僅能擁有市場的10%，也能使其資料中心收入大約是2024年的2倍。

值得注意的是，經過最近晶片股的拋售後，超微的本益比僅為21倍，雖然其未來的獲利預期有所下調，但股價的下跌已經足夠嚴重，使得現在正是進場的好時機。即使在調整後，分析師仍預期未來兩年獲利年增率約38%，目前是一個極好的進場機會。

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