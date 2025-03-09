令川普害怕的是一盒5美元蛋價 英媒剖析背後警訊

今年1月份，一打大雞蛋的平均價格達到近5美元，幾乎一年內翻倍。其他必需品價格也在上漲，週三美國公佈新的通膨數據後，生活指數痛苦還將繼續。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普似乎並不關心加拿大總理杜魯道和墨西哥總統希恩鮑姆的關稅報復，他可能更害怕一盒價格飆漲到5美元的雞蛋，因為這代表美國物價的上漲壓力將打亂川普對經濟成長的承諾。

英國金融媒體報導指出，川普卻對雞蛋價格十分著迷，可能阻止他繼續前進的是食品雜貨和其他必需品的價格，而不是加拿大人和墨西哥人對他向他們徵收關稅的憤怒。

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雞蛋價格上漲已成為美國普通家庭生活壓力的象徵。然而現在，川普應對通膨、促進經濟發展的承諾卻被打亂。

經濟學家對所謂「川普衰退」的警告聲越來越大，其中大多數人將雞蛋價格上漲歸咎於禽流感，而不是前總統拜登。川普對美國經濟的態度引起了很大分歧。然而，無人質疑的是，雞蛋確實貴得離譜。

令川普擔憂的是，數據越來越悲觀。根據美國勞工統計局的數據，今年1月份，一打大雞蛋的平均價格達到近5美元，幾乎一年內翻倍。

其他必需品價格也在上漲，週三美國公佈新的通膨數據後，生活指數痛苦還將繼續，一些分析師預測，關稅可能導致美國通膨率上升0.7個百分點，而最新數據顯示，1月美國通膨率為3%。

標準普爾預測，到2025年，通膨率將「保持在接近」3%的水平。這反過來意味著央行可能會在更長時間內維持較高利率，從而抑制支出和經濟成長。

信用評等機構標準普爾預測，由於消費者受到價格上漲的擠壓，而不確定性導致投資者不願投資，未來12個月美國的國內生產毛額 （GDP） 可能比先前的預測低0.6個百分點。

華爾街頂級投資銀行認為，經濟衰退的可能性已大幅上升。摩根大通 （JP Morgan） 預計這一可能性將從去年11 月的17%上升至31%。

高盛表示，美國經濟衰退的可能性接近四分之一，高於兩個月前的14%。

此前，亞特蘭大聯邦儲備銀行發出嚴厲警告，預測今年前三個月美國經濟將萎縮1.5％，與先前預測的同期增長2.3％大幅逆轉。

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