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中國刺激經濟效果差 2月CPI轉跌、PPI連29個月萎縮

2025/03/09 13:32

中國2月消費者物價指數（CPI）轉跌，生產者物價指數（PPI）更連續第29個月萎縮，顯示中國經濟持續低迷，通縮壓力進一步擴大。（法新社資料照）中國2月消費者物價指數（CPI）轉跌，生產者物價指數（PPI）更連續第29個月萎縮，顯示中國經濟持續低迷，通縮壓力進一步擴大。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼中國1、2月進出口數據不如預期後，中國2月消費者物價指數（CPI）轉跌，生產者物價指數（PPI）更連續第29個月萎縮，顯示中國經濟持續低迷，通縮壓力進一步擴大，北京當局去年年底以來推出各種刺激措施的效果已經式微。

　中國國家統計局表示，2月CPI由1月的年增0.5%轉為年減 0.7%；2月PPI年減2.2%，為連續第29個月下跌。

　保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示：「中國經濟仍面臨通縮壓力，國內需求依然疲弱。」

　中國國家統計局指出，2月CPI年減0.7%，是去年2月以來首次出現年減。就地域而言，城市CPI年減 0.7%，農村年減0.7%。就項目而言，食品價格年減3.3%，非食品價 格年減0.1%，消費品價格年減0.9%，服務價格年減 0.4%。

　中國國家統計局表示 ，2月CPI較1月下降0.2%，1至2月平均CPI比去年同期 下降0.1%；2月PPI較1月下降 0.1%，1至2月 平均PPI比去年同期下降2.2%。

　今年中國政府工作報告將CPI目標訂在2%左右，創 下2005年以來新低，外界認為即便中國推出了一連串 的振興經濟、促進消費措施，通縮陰霾仍揮之不去。

　中國1至2月以美元計價的出口年增2.3%，創去年4月出口年增僅1.5%以來的最低增速；1至2月進口年減8.4%，為2023年7月以來最大降幅。

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