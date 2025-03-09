台積電遭30美國員工告歧視！ 控「開會講中文、罵愚蠢」 下月開庭

日前台積電宣布加碼投資美國1000億美元（約新台幣3.3兆元）。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日前台積電宣布加碼投資美國1000億美元（約新台幣3.3兆元），也獲得美國總統川普的大力讚揚。然而，外媒報導，台積電或許因此躲過川普的關稅大棒，但外界卻忽略了它在美正面臨一樁集體訴訟案，遭指控歧視美國籍員工，而法庭上的攻防戲碼將在下個月開庭審理。

香港《南華早報》報導，台積電決定未來在美國投資1000億美元建立工廠，這符合川普的「美國製造」政策，使該公司或許能避免了高達100%的關稅威脅，然而，這項大消息掩蓋了一場指控該公司存在「反美」勞動力行為的法律糾紛，該案將於下個月在美國聯邦法院開庭審理。

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報導指出，台積電正面臨著從歧視和敵視「非東亞」員工到性行為不端的指控，相關案件定於4月8日，在北加州的聯邦法院開庭審理。去年8月一名女性員工Deborah Howington提起訴訟，她於2023年2月在台積電加州聖何塞的北美總部擔任人才招聘經理，指控台積電高層存在種族和公民身份歧視，台積電的「敵對工作環境」是「普遍和嚴重的」，聲稱「非東亞、非台灣和非中國員工，不斷受到台灣管理層的責罵和吼叫，包括在同事面前，並被稱為『懶惰』和『愚蠢』，僅僅因為他們是美國人。」

自首次提起訴訟以來，原告人數也從最初的13人增加到將近30人，其中16人居住在亞利桑那州，上個月，原告又提出了一項動議，尋求修改他們最初的投訴，提出新的、基本匿名的不當行為指控，包括賣淫、吸毒、性活動和不安全的化學品處理。

台積電對此作出回應，請求法院將這些新的指控從公開記錄中封存，並稱其為「傳聞」、「謠言」和「醜聞」，表示「這些索賠不僅會對被告造成無法挽回的損害風險，而且還會給美國建設生產關鍵電腦晶片的戰略，帶來不可挽回的損害」。台積電律師對法院提出的陳述中，一名亞利桑那廠設施總監表示，原告方所指控的「絕大多數」事件，「我個人知道是假的，或者我非常懷疑事件真實性」。

除此之外，去年11月就有報導指出，原告在訴訟內容提到「台積電偏愛會說和寫中文的員工」，並指控會議和商業材料通常僅用中文交流，阻礙英語使用者工作，並迫使他們用翻譯解讀教學文本。

當時台積電就回應，不評論正在進行的訴訟案件，強調企業堅信多元化員工的價值且尊重差異，不以性別、宗教、種族、國籍或政治立場等做為員工招募和晉升的考量。

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