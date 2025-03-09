駁台積電成「美積電」 童子賢舉台商、外商案例喊：過慮了

和碩科技董事長童子賢今（9）日出席「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇並演講。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕台積電近期宣布，將前往美國投資1000億美元，目標建立先進晶圓與封裝廠、設置研發中心，卻傳出部分「疑美論」唱衰台灣，憂心台積電成為「美積電」。和碩董事長童子賢今日受訪時說，大家不會把鴻海搬去鄭州、印度設廠，就認為是掏空鴻海；也不會覺得廣達到上海設筆電廠就掏空廣達，從這角度看，台積電去美國設廠就是掏空台積電，過慮了。

童子賢上午出席民眾黨國家治理學院舉辦的「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，童在會前受訪時指出，自己經營過品牌的產品，包含在1989年創立華碩、也經營過代工、晶碩隱形眼鏡的品牌。他認為，一個品牌、代工廠會把生產基地移動到別的國家或地區，其因素包括要更接近原料、市場、客戶或是技術來源都有可能。

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「社會大眾大概不會把鴻海搬去鄭州、印度設廠，就認為是掏空鴻海。」童子賢直言，也不會覺得廣達到上海設筆電廠就掏空廣達，「從這角度看，我是覺得過慮了，台積電去美國設廠就是掏空台積電，這過慮了」。

童子賢說明，宏碁集團創辦人施振榮先生認為，這何妨視為台積電力量的擴充，施先生擔任台積電的董事十幾年了，比自己更認識。他說，若以私心立場，是希望台積電更多投資台灣，但是也需反躬自省，台灣是否足夠的電力或著其他條件，讓台積電可以放手一搏嗎？若不是，那走出去的話，他個人不認為是掏空。

童強調，各位也看過很多，幾十年來外商到台灣來設廠的案例，是不是就是掏空飛利浦、掏空奇異家電等？他認為應該不至於。

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