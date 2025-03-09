川普控操縱日圓 日銀前總裁黑田東彥：誤解必須解決

日本央行前總裁黑田東彥。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（日銀，BOJ）前總裁黑田東彥近日接受媒體採訪時表示，日本必須糾正美國總統川普（Donald Trump）認為日銀故意透過貨幣政策壓低日圓的「誤解」。

《路透》報導，美國總統川普本月3日表示，他已分別告訴中國國家領導人習近平以及日本首相石破茂，不能繼續再讓人民幣與日圓貶值下去，因為這樣做對美國來說很不公平，並認為解決這個問題的最簡單方法就是徵收關稅，透過徵收關稅來彌補其製造商所受到的損失。

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對於川普上述言論，黑田東彥7日晚間在接受日訪採訪時表示看法，稱事實上，日本政府一直在做出巨大努力來防止日圓下跌，例如透過干預匯率市場來支持日圓。

黑田東彥還表示，日銀並非有意透過貨幣政策引導日圓貶值，並認為若在這一點上與川普存在任何誤解，日本需予以解決。

而對於日銀逐步升息的措施，黑田東彥認為，日銀逐步升息之舉是正確的，因為維持超寬鬆政策太久恐將推高通膨。

黑田東彥表示，日銀已開始實現貨幣政策正常化，並將穩步推進這一進程，將利率提高至對經濟中性的水平。

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