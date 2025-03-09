晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普控操縱日圓 日銀前總裁黑田東彥：誤解必須解決

2025/03/09 11:07

日本央行前總裁黑田東彥。（彭博）日本央行前總裁黑田東彥。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（日銀，BOJ）前總裁黑田東彥近日接受媒體採訪時表示，日本必須糾正美國總統川普（Donald Trump）認為日銀故意透過貨幣政策壓低日圓的「誤解」。

《路透》報導，美國總統川普本月3日表示，他已分別告訴中國國家領導人習近平以及日本首相石破茂，不能繼續再讓人民幣與日圓貶值下去，因為這樣做對美國來說很不公平，並認為解決這個問題的最簡單方法就是徵收關稅，透過徵收關稅來彌補其製造商所受到的損失。

對於川普上述言論，黑田東彥7日晚間在接受日訪採訪時表示看法，稱事實上，日本政府一直在做出巨大努力來防止日圓下跌，例如透過干預匯率市場來支持日圓。

黑田東彥還表示，日銀並非有意透過貨幣政策引導日圓貶值，並認為若在這一點上與川普存在任何誤解，日本需予以解決。

而對於日銀逐步升息的措施，黑田東彥認為，日銀逐步升息之舉是正確的，因為維持超寬鬆政策太久恐將推高通膨。

黑田東彥表示，日銀已開始實現貨幣政策正常化，並將穩步推進這一進程，將利率提高至對經濟中性的水平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財