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顏慶章：台積電未搶單 加關稅只會提高美商成本

2025/03/09 09:37

我國首任WTＯ大使顏慶章認為，台積電是「專業分工」（ divided professionalism ）的最佳銓釋，（彭博）我國首任WTＯ大使顏慶章認為，台積電是「專業分工」（ divided professionalism ）的最佳銓釋，（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕我國首WＴＯ大使顏慶章指出，美國廠商所需晶片，都是自願委交台積電，並非台積電去爭搶訂單的結果。川普若對台積電晶片加徵關稅，等同增加美國廠商無謂的進口成本。

以下是顏慶章針對川普有意對台灣晶片課徵關稅一事的觀察專文：

嬴得1938年「諾貝爾文學獎」的美國知名作家賽珍珠 （ Pearl S. Buck ） 如此強調：「如果你想了解今天，你必須探索昨日。」（ If you want to understand today, you have to search yesterday. ）

美國川普總統自今年一月二十日上任，為戮力「讓美國再度偉大」（ MAGA ） 的競選宣示，已展開波瀾壯闊的諸多施政，堪稱令人目不暇給，本人由衷表示欽佩與肯定。在調整WTO多邊貿易規範方面，對於涉及不公平貿易措施及芬太尼（ fentanyl ） 濫於輸往美國淪為毒品的危害，祭出加徵關稅處置，均有多邊貿易體系可堪援引的法律根據。但對於未牽涉不公平貿易情事，僅因有貿易逆差的經濟結果者，倘採行加徵關稅措施，恐將對溯自1948年起建置的多邊貿易體系，造成後果堪慮的禍害。基於美國攜手英國擘劃這多邊貿易體系的偉大歷史，WTO倘遭致無法有效運作的境地，美國基於全球貿易超級大國地位，尤其是悍衛自由與公平貿易的恆久貢獻，恐怕是弊大於利的決策！

 其他暫且不談，有關半導體產品的零關稅國際貿易，則是值得吾人加以審慎回顧與反思。早在1996年12月，台灣尚未獲准加入WTO前，就被邀請加入擬議中的「資訊科技協定」（ Information Technology Agreement ，簡稱：ITA ） ，總共有29個國家發起創立。包括：半導體、半導體製造裝置、電腦、通訊裝置、電子零組件、軟體、科學儀器、測試裝置等，這29個國家彼此給予零關稅的待遇。當時本人擔任財政部政務次長，台灣尚未獲准加入WTO，經來訪美國在臺協會高階官員詳細說明，獲悉擬議中的協定，涵括各項資訊科技產品的全球貿易總值，必須達到所謂的「關鍵數額」（ critical mass ） ，當時期望達到全球貿易總值的90%以上。以當時台灣在資訊科技產品全球貿易的佔比，倘台灣未予加入，這項協定零關稅門檻，即不可能達成。在備感台灣殷切加入WTO的思緒下，台灣憑藉資訊科技產品的全球貿易佔比，竟被邀請成為ITA的成員，豈非是天下掉下來的禮物！財政部於是建議行政院同意加入。

 美國、歐盟等所主導推動的ITA，堪稱是突破WTO共識決機制的創舉。後來WTO全體會員同意將之納入。於2015年12月，完成第二階段ITA（ 簡稱： ITA II ） 的簽署。此時會員總數已達132個，並增加201個資訊科技產品，貿易總值每年逾1.3兆美元。總而言之，透過ITA第一階段及第二階段的施行，包括半導體等資訊科技產品的零關稅待遇，一直適用至今而從未間斷！

 2024年10月，川普在美國總統大選期間，曾多次批評台灣搶走美國半導體晶片生意，並稱台灣半導體業者，需要多付給美國「保護費」。台積電創辦人張忠謀也公開表示：「台積電變成地緣政治的必爭之地，半導體早就已經沒有全球化、也沒有自由貿易了。」

 台積電的高端芯片，約有全球市佔率90%的實力，而半導體高端芯片供應下游產品範圍既大且廣，已無須在此贅述。從而川普就任總統，台積電又被國人譽為「護國神山」，台積電的發展前景為何，的確成為台灣各界關注的焦點！本月七日台積電宣布再加碼投資美國一千億美元，同日川普總統在美國國會演講已軟化語調，稱：「他們從我們偷走了它 ⋯ 但我不責怪他們，我反而給予他們讚許。」（ They stole it from us. ⋯ and I don’t blame them. I give them credit. ） 台灣對美國川普總統之前多次批評台灣半導體產業，應可大大消除疑慮！

 藉由賽珍珠的了解今天的這些轉折，吾人應探索半導體在WTO零關稅的緣起，尤其是1995年WTO接續1948年成立GATT的宗旨，這個由美國與英國攜手擘劃的多邊貿易體系，在用以維護公平競爭與市場機制的憑藉，這是美國與英國對二次世界大戰的巨大貢獻，更是擧世共認的圭

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