顏慶章：台積電未搶單 加關稅只會提高美商成本

我國首任WTO大使顏慶章認為,台積電是「專業分工」( divided professionalism )的最佳銓釋,

〔財經頻道/綜合報導〕我國首WTO大使顏慶章指出,美國廠商所需晶片,都是自願委交台積電,並非台積電去爭搶訂單的結果。川普若對台積電晶片加徵關稅,等同增加美國廠商無謂的進口成本。

以下是顏慶章針對川普有意對台灣晶片課徵關稅一事的觀察專文:

嬴得1938年「諾貝爾文學獎」的美國知名作家賽珍珠 ( Pearl S. Buck ) 如此強調:「如果你想了解今天,你必須探索昨日。」( If you want to understand today, you have to search yesterday. )

美國川普總統自今年一月二十日上任,為戮力「讓美國再度偉大」( MAGA ) 的競選宣示,已展開波瀾壯闊的諸多施政,堪稱令人目不暇給,本人由衷表示欽佩與肯定。在調整WTO多邊貿易規範方面,對於涉及不公平貿易措施及芬太尼( fentanyl ) 濫於輸往美國淪為毒品的危害,祭出加徵關稅處置,均有多邊貿易體系可堪援引的法律根據。但對於未牽涉不公平貿易情事,僅因有貿易逆差的經濟結果者,倘採行加徵關稅措施,恐將對溯自1948年起建置的多邊貿易體系,造成後果堪慮的禍害。基於美國攜手英國擘劃這多邊貿易體系的偉大歷史,WTO倘遭致無法有效運作的境地,美國基於全球貿易超級大國地位,尤其是悍衛自由與公平貿易的恆久貢獻,恐怕是弊大於利的決策!

其他暫且不談,有關半導體產品的零關稅國際貿易,則是值得吾人加以審慎回顧與反思。早在1996年12月,台灣尚未獲准加入WTO前,就被邀請加入擬議中的「資訊科技協定」( Information Technology Agreement ,簡稱:ITA ) ,總共有29個國家發起創立。包括:半導體、半導體製造裝置、電腦、通訊裝置、電子零組件、軟體、科學儀器、測試裝置等,這29個國家彼此給予零關稅的待遇。當時本人擔任財政部政務次長,台灣尚未獲准加入WTO,經來訪美國在臺協會高階官員詳細說明,獲悉擬議中的協定,涵括各項資訊科技產品的全球貿易總值,必須達到所謂的「關鍵數額」( critical mass ) ,當時期望達到全球貿易總值的90%以上。以當時台灣在資訊科技產品全球貿易的佔比,倘台灣未予加入,這項協定零關稅門檻,即不可能達成。在備感台灣殷切加入WTO的思緒下,台灣憑藉資訊科技產品的全球貿易佔比,竟被邀請成為ITA的成員,豈非是天下掉下來的禮物!財政部於是建議行政院同意加入。

美國、歐盟等所主導推動的ITA,堪稱是突破WTO共識決機制的創舉。後來WTO全體會員同意將之納入。於2015年12月,完成第二階段ITA( 簡稱: ITA II ) 的簽署。此時會員總數已達132個,並增加201個資訊科技產品,貿易總值每年逾1.3兆美元。總而言之,透過ITA第一階段及第二階段的施行,包括半導體等資訊科技產品的零關稅待遇,一直適用至今而從未間斷!

2024年10月,川普在美國總統大選期間,曾多次批評台灣搶走美國半導體晶片生意,並稱台灣半導體業者,需要多付給美國「保護費」。台積電創辦人張忠謀也公開表示:「台積電變成地緣政治的必爭之地,半導體早就已經沒有全球化、也沒有自由貿易了。」

台積電的高端芯片,約有全球市佔率90%的實力,而半導體高端芯片供應下游產品範圍既大且廣,已無須在此贅述。從而川普就任總統,台積電又被國人譽為「護國神山」,台積電的發展前景為何,的確成為台灣各界關注的焦點!本月七日台積電宣布再加碼投資美國一千億美元,同日川普總統在美國國會演講已軟化語調,稱:「他們從我們偷走了它 ⋯ 但我不責怪他們,我反而給予他們讚許。」( They stole it from us. ⋯ and I don’t blame them. I give them credit. ) 台灣對美國川普總統之前多次批評台灣半導體產業,應可大大消除疑慮!

藉由賽珍珠的了解今天的這些轉折,吾人應探索半導體在WTO零關稅的緣起,尤其是1995年WTO接續1948年成立GATT的宗旨,這個由美國與英國攜手擘劃的多邊貿易體系,在用以維護公平競爭與市場機制的憑藉,這是美國與英國對二次世界大戰的巨大貢獻,更是擧世共認的圭

