郭明錤曝：小米新款旗艦機型將採用3D列印金屬中框

郭明錤近日爆料，小米新款旗艦機型小米16 Pro，將採用鉑力特用3D列印製造的金屬中框。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤近日爆料，中國手機大廠「小米（ Xiaomi’s）」新款旗艦機型小米16 Pro，將採用鉑力特用3D列印製造的金屬中框。

郭明錤7日在社交平台X發文表示，根據其最新產業調查指出，小米預計在2025年底發售的新款旗艦機型小米16 Pro，也將採用鉑力特用3D列印製造的金屬中框，此意味著用3D列印生產手機中框的趨勢可能正加速發生中。

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郭明錤指出，用3D列印生產手機中框的好處在於，利用鏤空的設計，可以在不犧牲中框強度下，同時減輕重量並提升散熱效能。

郭明錤表示，生產效率一直都是3D列印的挑戰，但在此問題持續改善下，當採用3D列印製造的中框所帶來的好處，大於因生產效率帶來的成本時，手機品牌業者就會開始採用，無需等到生產效率改善至與主流技術相當。

郭明錤稱，這樣的道理並非無先例可循，像是在蘋果公司（Apple）用CNC製造MacBook一體成型金屬機殼前，沒有人相信CNC可以應用在消費電子產品。

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