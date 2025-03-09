晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

郭明錤曝：小米新款旗艦機型將採用3D列印金屬中框

2025/03/09 09:44

郭明錤近日爆料，小米新款旗艦機型小米16 Pro，將採用鉑力特用3D列印製造的金屬中框。（示意圖，法新社）郭明錤近日爆料，小米新款旗艦機型小米16 Pro，將採用鉑力特用3D列印製造的金屬中框。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤近日爆料，中國手機大廠「小米（ Xiaomi’s）」新款旗艦機型小米16 Pro，將採用鉑力特用3D列印製造的金屬中框。

郭明錤7日在社交平台X發文表示，根據其最新產業調查指出，小米預計在2025年底發售的新款旗艦機型小米16 Pro，也將採用鉑力特用3D列印製造的金屬中框，此意味著用3D列印生產手機中框的趨勢可能正加速發生中。

郭明錤指出，用3D列印生產手機中框的好處在於，利用鏤空的設計，可以在不犧牲中框強度下，同時減輕重量並提升散熱效能。

郭明錤表示，生產效率一直都是3D列印的挑戰，但在此問題持續改善下，當採用3D列印製造的中框所帶來的好處，大於因生產效率帶來的成本時，手機品牌業者就會開始採用，無需等到生產效率改善至與主流技術相當。

郭明錤稱，這樣的道理並非無先例可循，像是在蘋果公司（Apple）用CNC製造MacBook一體成型金屬機殼前，沒有人相信CNC可以應用在消費電子產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財