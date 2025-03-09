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川普建立比特幣戰略儲備為何如此重要？羅伯特清崎這樣說

2025/03/09 09:32

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖左）表示，川普（圖右）簽署比特幣戰略儲備很重要。（法新社）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖左）表示，川普（圖右）簽署比特幣戰略儲備很重要。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）本月7日正式簽署行政命令，宣布建立「戰略比特幣儲備（Strategic Bitcoin Reserve）」，引發市場關注。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，稱川普簽署比特幣戰略儲備很重要，因在在川普建立比特幣戰略儲備後，世界其他國家的政治和商業領袖也將追隨川普，建立比特幣戰略儲備。

對於外界好奇為什麼川普簽署比特幣戰略儲備如此重要?羅伯特清崎週六（9日）在社交平台X發文表示看法，稱因為川普總統是一位領導者，不像拜登（Joe Biden）或賀錦麗（Kamala Devi Harris）。世界其他國家的政治和商業領袖將追隨我們的領袖…川普總統，這就是為什麼川普總統簽署比特幣戰略儲備法案很重要。

羅伯特清崎還透露，自己正在購買更多比特幣，並認為出售比特幣的人是失敗者。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「這對加密貨幣來說是個非常正面的消息，請關注價格」、「激動人心的時刻即將來臨！」、「川普的領導，其他人也會效仿」，但也有網友不贊同，表示「清崎先生，比特幣沒有領導者。」、「如果你了解實用加密貨幣技術的話，那麼比特幣就沒那麼重要了。」、「比特幣戰略儲備與政治領袖無關 - 它關乎確保美國的數位未來。市場影響比誰簽署了該協議更重要。」等。

根據CoinDesk數據顯示，截至台北時間早上9點14分左右，比特幣價格暫報86493.91美元，24小時內漲幅0.41%。

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