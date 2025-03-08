健身工廠春酒宣布瘦子代言 董座看好今年獲利創新高

柏文董事長陳尚義（中）出席春酒表示，台灣健身人口滲透率逐年成長，健身工廠也持續擴張拓點。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台中報導〕經營「健身工廠」的柏文（8462）今天在台中戶外圓滿劇場舉辦春酒園遊會，董事長陳尚義表示，台灣健身人口滲透率逐年成長，健身工廠也持續擴張，今年預計再展8到9間店，因此看好今年成長比去年更好，營收和獲利都有望創下歷史新高。

柏文今年春酒特別邀請藝人頑童、孫勝希、艾薇、宇宙人、怕胖團，超過3000位員工與眷屬同歡，健身工廠更宣布藝人瘦子為品牌最新代言人。

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營收部分，2月雖有營業天數較短和連假的影響，但柏文營收仍較去年同期大增28.5%，合併營收4.51億元，創同期歷史新高，會員人數連續33個月成長。

今年柏文預期將新增8至9處「健身工廠」營運據點，台灣北中南皆有新廠館規劃，至年底「健身工廠」旗下廠館數將突破85家。此外，柏文也發展2個新創品牌「S Klub運動俱樂部」和「Buddy Body Workshop」，今年也有展店計畫。

柏文去年轉投資大魯閣美國子公司，以新台幣約1億元取得15%股權，目前雖然是純投資的角色，但陳尚義表示，未來不排除將在美國設點，目前看來，美國市場最有可能是公司海外的第一站。

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