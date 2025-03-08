特斯拉股價暴跌45％還沒了 CNN：華爾街正在拋棄馬斯克

特斯拉股價暴跌意味著許多投資人感到對執行長馬斯克的憤怒，華爾街投資者正在拋棄馬斯克。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國CNN報導，特斯拉股價暴跌意味著許多投資人感到對執行長馬斯克的憤怒，華爾街投資者正在拋棄馬斯克。

特斯拉股價在美國大選後飆升91%，並在去年聖誕節前達到高峰。但周四交易時該股下跌5.6%，目前已較去年12月高點下跌 45%，回吐了選舉後上漲的96%。自從川普上任和馬斯克開始掌權以來，它們的整體價值已經下跌38%。

請繼續往下閱讀...

馬斯克是川普競選期間最大的資金支持者，目前已是川普政府中最受矚目的成員。身為政府效率部（DOGE）的負責人，他一直試圖實施先前已獲國會批准的大幅削減開支措施，並因此解雇了數千名聯邦工作人員。

股價下跌可能反映出人們的擔憂：馬斯克在川普政府中的曝光率和兩極化程度遠高於大選後人們的預期。

特斯拉市值的下跌也顯示該公司正面臨阻力，此外還面臨其他汽車製造商的競爭加劇，尤其是來自中國的汽車製造商，中國汽車在本土市場和歐洲也取得了顯著的成長。

無論是一個問題還是無數問題導致特斯拉股價下滑，現在很明顯的是，特斯拉的銷售困境也拖累股價下跌。目前還不清楚有什麼因素可以提升特斯拉未來的銷售量。

特斯拉在全球銷售暴跌，儘管1月歐洲電動車銷量整體上漲34%，但特斯拉的銷量卻暴跌50%。根據路透報導， 今年前兩個月，特斯拉在中國銷量下降29%，中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法