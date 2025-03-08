嘉義科學園區二期擴建 相關標案5億餘元已決標

台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠趕工中。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕南部科學園區嘉義園區因應產業發展需求，正由國科會南科管理局推動二期擴建案，因台積電將再投資1000億元美元於美國設廠，外界關注是否影響國內產業佈局及科學園區擴建案進度；南科管理局表示，嘉義科學園區擴建案持續推動，相關標案共5億餘元已決標，籌設計畫於2月25日報行政院審議通過，正依據國家發展委員會意見進行修正，後續將進行環評作業等程序。

台積電在嘉義科學園區設置兩座CoWoS先進封裝廠，目前正在趕工，並無停工跡象；南科管理局表示，賴清德總統推動台灣成為人工智慧島，南科園區佈局新興科技及產業發展需求，為因應高科技廠商產業佈局，提前儲備產業用地，進行嘉義科學園區擴建規劃，將以高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心。

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南科管理局表示，今年已啟動嘉義科學園區二期基地環評作業標案，經費3304萬餘元，1月22日決標；嘉義科學園區擴建計畫實質規劃委託技術服務案，經費9450萬元，2月6日決標；二期基地土地開發工程設計監造等工作委託技術服務案，經費3億7516萬餘元，2月7日決標；擴建案持續依程序辦理中。

另外，位於嘉義科學園區基地的嘉科實中，新建校舍工程總經費22.9億元，已於去年11月13日開工，國科會預計於3月25日辦理動土典禮，校舍新建工程包括國小部、國中部、高中部、雙語部、幼兒園、體育館、圖書館、宿舍、景觀工程及操場等。

嘉科實中表示，新建校舍第一期工程預計2026年7月底完工，第二期工程預計2028年2月底完工，配合嘉義科學園區發展，提供在地留才、為國家育才目標。

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