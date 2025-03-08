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晶片法案辦公室逾8成員工被炒 資遣面談竟問4⁴、IQ被罵翻

2025/03/08 21:26

川普政府大幅裁減晶片法案辦公室員工。（法新社資料照）川普政府大幅裁減晶片法案辦公室員工。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普大刀闊斧進行政府瘦身計畫，負責520億美元晶片計劃的政府工作人員，也成為馬斯克領導政府效率部（DOGE）裁員的受害者。據悉只留下14%左右的員工，還爆出為了評估哪些人可以留下來，員工被問及許多數學問題，還要回答智商多少，員工砲轟此舉形同貶低、羞辱人。

綜合《金融時報》及《TomsHardware》報導，格萊姆斯 （Michael Grimes） 曾是摩根士丹利的銀行家，曾協助馬斯克籌資440 億美元收購X（前身為推特），現在他正領導一個團隊，負責商務部所屬晶片法案辦公室裁員計畫。

據悉，川普政府只打算保留5名試用期工作人員，因遭到抵制，這一數字上升到22人，大約有14%左右的原始員工留下來。

報導提及，格萊姆斯和他的團隊對晶片法案辦公室的員工表示，正在尋找評估留下來的員工之個人特定資料，並進行一系列面談。

1位受訪者說，「他們問的是數學問題，比如：4的4次方是多少？」另一名受訪者則爆料，被問及有關智商問題；第三位受訪者更直言，這些面談有「貶低污辱人」的意味。

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