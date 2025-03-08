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健身工廠春酒豪擲千萬 瘦子簽約代言引爆全場

2025/03/08 20:29

柏文董事長陳尚義（中）宣佈隨著健身人口增加，今年將展站8至9家。圖左為總經理林洵賢，右為財務長繆尚志。（記者蔡淑媛攝）柏文董事長陳尚義（中）宣佈隨著健身人口增加，今年將展站8至9家。圖左為總經理林洵賢，右為財務長繆尚志。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內首間股票上市健身產業「柏文健康事業（健身工廠）」，今（8日）晚在台中戶外圓滿劇場，舉辦春酒園遊會，邀請藝人頑童、孫勝希、艾薇、宇宙人、怕胖團表演，董事長陳尚義現場宣佈瘦子為品牌最新代言人，超過3000位員工與眷屬同歡，春酒總獎品加上現金獎超過千萬，嗨翻全場。

瘦子壓軸表演，並成為柏文的品牌最新代言人。（記者蔡淑媛媛攝）瘦子壓軸表演，並成為柏文的品牌最新代言人。（記者蔡淑媛媛攝）

瘦子表示，很開心可以成為健身工廠的代言人，他說，本來就愛健身，生日時許下可以增肌的願望，想不到就代言健身工廠，作為健康與運動倡導者，用積極的生活態度和對健身的熱愛。

柏文今年新春業績開紅盤，2月雖有營業天數較短及228連假影響，營收仍較上月成長5.55%，也較去年同期大幅成長28.45%，合併營業收入4.51億元，創同期歷史新高，會員人數連續33個月成長。

陳尚義表示，健身工廠全台有79家分店，會員32萬人，隨著健身人口增加，將再增加8到9家分店，也會開展新創事業品牌，推出運動按摩服務，他也分享，健身族群各有所好，年輕人愛健美、重量訓練；輕熟女喜愛飛輪等有氧運動；壯年者喜歡慢跑、有氧運動。

陳尚義指出，去年7月轉投資大魯閣美國子公司約1億元，取得15%股權，主要是美國棒壘球打擊場過去都是以訓練為主，沒有以休閒娛樂的型態經營，在美國全新體驗的棒壘球休閒運動市場極具開發潛力，看好大魯閣將發揮優勢，在美國市場會有不錯的發展。

陳尚義也說，今年大魯閣在美國開設的第一家棒球主題運動娛樂中心，將在3月中旬於美國德州休士頓的Katy開幕，第二家及第三家店都位於亞利桑那州鳳凰城，預計今年共將在美國各地開出6至7家，未來將以每年10家的速度快速拓展。

總經理林洵賢則說，值此台積電宣布加碼投資美國1000億美元之際，未來將為當地帶來就業機會與消費人口，尤其是台積電晶圓廠及封裝廠所在地亞利桑那州鳳凰城，TAROKO Batting Center將可因滿足當地快速成長的休閒運動需求而受惠；柏文有機會於今年就有轉投資利益，未來也不排除將在美國設置第一個海外據點。

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