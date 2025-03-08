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與中建交等嘸金援？諾魯面臨滅島 窮到「賣公民權」籌錢遷村

2025/03/08 20:16

太平洋小國諾魯（Nauru）2024年1月與我國斷交，並且轉向和中國建交。（資料照，法新社）太平洋小國諾魯（Nauru）2024年1月與我國斷交，並且轉向和中國建交。（資料照，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕太平洋小國諾魯（Nauru）去年與我國斷交，並且轉向和中國建交，近期，諾魯為了因應海平面上升的危機，加上因氣候變遷的財務枯竭，故推出了一項「黃金護照」計劃，想藉由出售公民身分來籌措居民遷村費用。

根據《CNN》、《Forbes》等外媒報導，隨著全球暖化，諾魯面臨海平面上升、海岸侵蝕帶來威脅，然而，這個世界第三小國卻缺乏資源保護自己免於氣候危機。

諾魯推出「黃金護照」計劃只要10.5萬美元（約新台幣344萬元），就能獲得該國公民身份，目的是在籌集資金資助氣候行動。諾魯政府表示，出售公民身份將有助於籌集所需資金，以實現將島上約1萬2500名人口中的90％，遷移到更高地面並建立一個全新社區的計劃。

諾魯政府制定「黃金護照」的計畫，首先需要籌集6500萬美元（約新台幣21.3億元），用於開發新城鎮、農場和工作場所。政府希望該計畫第一年能帶來570萬美元收入（約新台幣1.86億元），並逐步增加至每年約4200萬美元（約新台幣13.7億元）。

諾魯島上地形主要由磷酸鹽岩構成，總面積僅21平方公里，島上異常純淨的磷酸鹽礦床，是製作肥料的關鍵成分，一度讓諾魯成為世界上人均所得最富有的國家之一。但磷酸鹽礦早已枯竭，諾魯80%的土地已因過度開採變得不適合居住。此外，諾魯所剩不多的土地又受到不斷上升的潮水威脅，諾魯周圍海平面上升速度是全球平均值的1.5倍，因此計畫遷村，因應海平面上升的危機。

不過，國家推出黃金護照並非新鮮事，這一直以來都備受爭議，歷史上，它們被利用進行犯罪行為的例子比比皆是。

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