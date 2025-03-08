美聽證會鎖定中國傳統晶片 50％關稅恐再加碼

美將對中國傳統半導體舉行聽證會。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國貿易代表署將於11日針對中國製造的傳統（legacy）半導體舉行聽證會，此舉可能引發川普政府對驅動汽車、洗衣機、電信設備等日常用品的中國成熟製程晶片課徵更多關稅，今年1月1日起，美國已對中國生產的半導體課徵50％關稅。

路透報導，這項去年12月前總統拜登政府展開的調查，旨在保護美國與其他半導體製造商免於中國政府驅動的本國晶片供應擴張的衝擊。傳統晶片採用十多年前的生產製程，遠較用於人工智慧（AI）應用或精密微處理器的晶片簡單。

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美國商務部先前指出，美國使用晶片的產品中，3分之2含有中國的傳統晶片，而半數美國公司，包括一些國防產業企業，不知道他們的晶片來源。

該調查正依據1974年貿易法第301條款持續進行，川普曾援引該條款在2018、2019年對價值3700億美元的中國進口產品課徵最高25％關稅，引發近三年的美中貿易戰。

預計出席聽證會的美國創新基金會將主張，中國正利用美國的自由市場體系與自由貿易導向的政策，「壟斷市場、破壞美國企業，並取得對關鍵供應鏈的影響力」，該機構將警告「若不採取行動，解決中國對碳化矽晶片的補貼與市場扭曲的行為，後果將不堪設想」。

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