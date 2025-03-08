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Taiwan can help？美能源商液化天然氣出口下滑、股價一瀉千里

2025/03/08 18:50

美國能源商Venture Global的LNG出口放緩，股價崩跌，仍持續擴大業務，近日宣布在路易斯安那州投資近180億美元。（彭博）美國能源商Venture Global的LNG出口放緩，股價崩跌，仍持續擴大業務，近日宣布在路易斯安那州投資近180億美元。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國能源商Venture Global發布財報指出，去年第四季液化天然氣（LNG）出口下滑18%，營收降至15億美元。在利空衝擊下，上週四（6日）股價暴跌超過39%，今年以來已重挫61%。由於川普政府支持LNG行業，並敦促外國採購美國能源，改善貿易逆差，以避開關稅大棒，經濟部長郭智輝7日受訪亦稱，美國採取貿易平衡策略不會改變，台灣要靠擴大採購油氣、發電機、農產品等解決。

《金融時報》報導，總部位於維吉尼亞州的Venture Global於1月上市，最新財報顯示，去年第四季收入年減7%至15億美元。Venture Global 表示，第四季液化天然氣出口下滑 18%，造成液化天然氣銷量縮減13%。2024年營收約50億美元，低於分析師預期的52億美元。

報導指出，Venture Global 於今年1 月正式掛牌交易的第一天就跌破承銷價，隨後股價一路走跌，上週四（6日）收盤下跌 36%，上週五（7日）雖小幅反彈，自上市以來市值已經蒸發一半以上。

一些分析師將Venture Global最近下跌歸因股價被高估。但投資者也對與客戶殼牌（Shell）和英國石油公司（BP）的仲裁感到恐懼，因為該公司被指控未能根據長期供應契約交付貨物，而是在高價的現貨市場出售天然氣。

報導稱，川普政府支持美國液化天然氣行業，並敦促外國領導人承諾購買更多美國能源。Venture Global 執行長 Mike Sabel Sabel 表示，環境許可證是幾十年來最好的，看好其獲准擴張業務的能力。

同時，美國能源公司Venture Global近日也宣布，路易斯安那州普拉克明液化天然氣設施的棕地擴建計劃。根據聲明，擴建項目將包括24條生產線，投資額近180億美元，使Venture Global在美國現有和計劃中的項目總投資額超過750億美元。

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