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越南2大國際客源滿意度低 亞洲唯一給負評的是台灣

2025/03/08 16:23

越媒報導，南韓和台灣是越南主要觀光客來源國，2國遊客的滿意度卻偏低。示意圖。（歐新社）越媒報導，南韓和台灣是越南主要觀光客來源國，2國遊客的滿意度卻偏低。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越媒報導，南韓和台灣是越南主要觀光客來源國，2國遊客的滿意度卻偏低。在淨推薦值（NPS，衡量滿意度、繼續使用服務的意願以及向他人推薦的可能性）部分，南韓遊客的評分僅 15.3分，台灣遊客的評分為-12.8分，是所有受訪的亞洲遊客最低者。

綜合《越南快訊》等外媒報導，南韓和台灣是越南三大國際客源之一，對當地觀光業貢獻龐大。2024 年南韓居越南最大國際旅客來源國，入境遊客為 460 萬人次，台灣位居第三，入境遊客為 130 萬人次，奠定這2國作為越南觀光業主要推動力的地位。

儘管市場規模龐大，南韓和台灣遊客對越南作為旅遊目的地的品牌知名度和滿意度，相對較低。根據市場研究和數據分析公司 Outbox Company 對 4000 名遊客進行調查後發現，在淨推薦值部分，南韓遊客的評分僅 15.3分，台灣遊客的評分為-12.8分，亞洲地區平均值為26分。

由於台灣遊客的評分是所有受訪的亞洲遊客最低，Outbox 對此表示擔心，因為不滿意的台灣遊客不太可能對越南留下正面印象。

Outbox 執行長 Dang Manh Phuoc 表示，這個問題並非源自於缺乏目的地行銷。越南在南韓和台灣都享有很高的知名度，這從其衡量旅遊推廣活動有效性的目的地行銷指數（DME）中可見一斑。

Outbox 表示，滿意度分數低的主要原因之一，應該是遊客的期望與現實之間的差距。南韓和台灣遊客通常期望高品質的服務、現代化的基礎設施和便利性。雖然越南的旅遊業持續蓬勃發展，但酒店服務、交通和整體旅行體驗等方面，尚未完全滿足這些期望，導致滿意度較低。

除此，語言障礙進一步加劇這個問題，因為大多數南韓和台灣遊客更喜歡使用他們的母語，英語仍然是越南的主要交流外語。機場效率和當地交通系統等旅遊基礎設施的限制，也對大批南韓和台灣遊客帶來挑戰，造成不便和負面印象。

為了提高遊客滿意度，Outbox 建議加強飯店業的培訓並提供更多的多語言支援，越南的旅遊產品也應進行調整，以便滿足南韓和台灣人的偏好，特別是在美食、購物和娛樂等方面。

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