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美超微的AI故事正在崩塌 股價122美元狂瀉至37

2025/03/08 15:26

美超微股價從2024年3月122.90美元的高峰跌至日前收盤的37美元價位。（路透）美超微股價從2024年3月122.90美元的高峰跌至日前收盤的37美元價位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美超微（SMCI）的股價從122美元跌至37美元，外媒報導，美超微的AI故事正在崩塌。

Wallstreetpit報導指出，美超微週四收盤下跌近5%，至37.05美元，不過週五早盤交易時小幅上漲1.40%，至37.57美元，目前該公司的處境並不樂觀。這家伺服器製造商的表現反映出這一年的極端情況，今年迄今上漲23%，但年減逾67%，較2024年3月122.90美元的高峰值，甚至上個月因滿足財務申報截止日期而避免退市時觸及的60美元高點，目前股價均大幅回落。

美超微陷入人工智慧（AI）產業大潮中，其軌跡反映整個產業的波動性和不確定性，關稅風險和不斷變化的基礎設施投資步伐更讓投資者感到緊張。

美超微的股票已成為散戶投資者的避雷針，公司被人工智慧所吸引，並透過槓桿式單一股票基金放大，使其股價波動尤為明顯。

美超微能否利用人工智慧需求同時穩定其財務狀況，將決定能否收復失地或繼續陷入波動。目前，這家伺服器製造商正處於十字路口，其命運與更廣泛的人工智慧產業的命運交織在一起。

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