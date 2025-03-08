華府智庫驚爆 華為藉白手套下單台積電 取得200萬顆AI晶片

智庫指出，中國華為透過白手套下單台積電，取得200萬顆已被美國禁運的晶片。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華府智庫-戰略暨國際研究中心（CSIS）發布最新報告指出，中國華為利用空殼公司下單台積電，從而獲得200 多萬個 AI 晶片，而且華為還囤積超過一年的高頻寬記憶體（HBM）。

中國新創公司DeepSeek擁有輝達AI晶片，新加坡已起訴非法轉售輝達晶片的犯罪份子。（路透）

CSIS發布最新報告解析，中國新創公司DeepSeek、華為、美國出口管制以及美中AI競賽的未來。除了概述DeepSeek 的起源和成就、對地緣政治影響，還有美國及其盟友政策制定面臨的關鍵挑戰。

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有關DeepSeek 對未來AI和半導體出口管制政策的影響，研究得出的結論是，雖然 DeepSeek 在一定程度反映美國早期出口管制的漏洞，但這些管制仍可在支持美國贏得與中國AI競賽策略中，發揮關鍵作用。

文章認為，美國的晶片出口管制若想取得成功，還需要滿足2個條件，一是防範大規模AI晶片走私；二是阻止華為和中芯國際提供可行的中國AI晶片替代方案，已取得目前處於領先地位的輝達及台積電。不過，這兩種情況都有其困難度，而且出口管制最多只能減緩和破壞中國的努力，全面封殺可能性恐怕不高。

有關AI晶片走私部份，文章稱，美國出口管制成效，取決於防止晶片走私的有效實施和執行。如果川普政府削減相關政府資源和人員，或導致盟國不合作，這一點值得高度關注。

除了走私之外，美國面臨的最大戰略挑戰是中國是否有能力在國內生產足夠數量和品質的AI晶片，以建立與美國競爭的AI資料中心基礎設施。文章認為，DeepSeek 本身並不是美國AI領導地位的最大威脅，更大的挑戰來自於中國是否有可能擁有一個國內生態系統。

中芯華為組聯盟 推進AI晶片本土化

華為此前曾透過白手套下單台積電，被抓包。（法新社）

文章說，中國由華為（AI晶片設計商）、中芯國際（AI晶片製造商）和長鑫儲存/武漢新芯（高頻寬記憶體製造商）組成的聯盟，最近在推進AI晶片國產化方面取得具有戰略意義的重大進展。

業內消息人士告訴 CSIS，由於華為在中國政府具有極強的影響力，且客戶規模龐大，因此對中芯國際擁有最大的影響力。換句話說，即使華為不是中國最好的AI晶片設計者，它仍然是最重要的，因為它可以限制中芯國際向國內競爭對手輸送產能。

不過，由於美國將華為列入黑名單，切斷華為與台積電的昇騰（Ascend）和麒麟（Kirin）處理器的生產線，導致華為無法滿足需求。在這種情況下，輝達成為美國早期出口管制的受益者，但這也為中國擺脫對美國AI晶片技術依賴的努力帶來挫折。

如今，華為的昇騰處理器系列專注於 Ascend 910B 和 Ascend 910C，據悉，DeepSeek對昇騰晶片進行評估，發現它們對於訓練 AI 模型沒有吸引力，每個 Ascend 910C 在推理 AI 模型方面提供的性能，大約是輝達H100 的 60%。

華為等中國公司在製造其 AI 晶片設計方面歷來有兩種主要選擇，一是委由台積電代工，或與中芯國際合作在國內生產晶片。然而，2020年美國發布晶片禁令，切斷了華為取得台積電先進節點製造產能的管道。

中芯良率太低 華為藉白手套下單台積

受到美國晶片禁令衝擊，華為及中芯組聯盟建構本土化半導體供應鏈。（美聯社）

為此，華為透過白手套下單台積電，為其生產Ascend 910B晶片，違反美國出口管制。消息人士向CSIS透露，華為利用空殼公司獲得台積電的製造產能，從而獲得了 200 多萬個 AI 晶片，並且華為還儲存了超過一年的 HBM。

如果屬實，這些晶片足以生產 100 萬台 Ascend 910C，消息人士還說，目前約有 75% 的 Ascend 910C 完成先進封裝流程，「這是具有戰略意義的AI晶片儲備」。

儘管華為可能擁有台積電生產的 200 多萬個 Ascend 910B 晶片，仍存在一個問題，也就是在生產 100 萬個 Ascend 910C 時，它是否有足夠的 HBM 與這些晶片整合。但是，因為美國計劃在全國限制所有先進的 HBM 出口到中國，去年12 月才生效，這給華為充足的時間合法囤積 HBM 晶片的機會。

業內消息人士指出，華為儲存的 HBM 足以滿足一年所需，其中大部分是在去年12 月管制措施生效之前，從韓國三星（可能透過空殼公司）購買的。

文章直指，隨著美國出口禁令收緊，華為或其他中國AI晶片設計商就算透過白手套，預計永遠無法下單台積電，而華為還將受到中國國內晶片製造商生產能力的限制。文章示警，應該提防白名單企業受到巨大利潤的誘惑，充當華為的白手套下單台積電。

至於華為及中芯國際目前的進展，文章指出，華為的 AI 晶片製造合作夥伴中芯國際，因美國及其盟國的出口管制，陷入生產良率低（約 20%）和每月 2萬片 7 奈米產量的困境。中芯國際在 7 奈米以上節點的道路面臨困難和不確定性。

中芯國際缺乏沉積、蝕刻、檢測半導體製造設備，也是阻礙其SN2工廠擴大產能的重要因素。傳出，中芯國際最重要的客戶華為，已成功將庫存的美國製造的設備，從芯恩、鵬新旭和華為東莞晶圓廠轉移到中芯國際SN2廠。

業內人士說，芯恩、奔盛和華為東莞晶圓廠均能合法採購中芯國際所需的蝕刻、沉積和檢測設備。但是，芯恩及鵬新旭沒有足夠的客戶來使用他們購買的所有設備，因此其中一些設備從未在他們的晶圓廠運轉。他們購買這些設備是為了儲備物資，以應對未來的出口管制。消息人士將此描述為「趁還能買盡量買」的策略，2家公司已將設備出售中芯。

文章說，隨著時間的推移，由於新增設備和生產率的提高，中芯國際 7 奈米產能可能會大幅提高 20% 以上，仍無法與台積電 7 奈米 AI 晶片的最佳產量相匹敵，因為台積電最好的 7 奈米產量使用EUV曝光機，中國近期沒有可靠的途徑來獲取 EUV 技術。

挖角+竊密 盼做出中國版EUV

華為正積極致力於生產 ASML EUV 技術的國產替代品，從台積電、英特爾等企業挖角人才。（法新社）

從中長期來看，華為正積極致力於生產 ASML EUV 技術的國產替代品。華為目前擁有兩個半導體製造設備工具研發中心，一個在上海，一個在深圳。還從台積電、英特爾、ASML、美光、應材、泛林集團、KLA等企業挖角。

文章直指，華為正在秘密進行的努力，極有可能受益於國家支持的工業間諜活動，包括對 ASML及其合作夥伴的網路攻擊。

文章總結，中國在大量政府投資、晶片走私、利用美國出口管制漏洞、完成國內設備轉移、聘用具有領先國際公司經驗的人才、對外國技術進行逆向工程、利用國家支持的經濟間諜活動以及實現真正的國內創新等方面所取得的成功是一個強大的組合。美國企業只要盡最大努力並發揮自身的各種優勢，仍將有可能率先開發出通用AI或超級AI，但這不應被視為理所當然。

美國出口管制為美國贏得AI競賽的時間，美國利用這場勝利來嘗試建立更持久的戰略優勢，卻因草率執行出口管製或容忍大規模晶片走私的餘地，讓優勢幾乎快被消耗殆盡，現在「已經沒有時間可以浪費了」。

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