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基隆市開放申請「身心障礙者首次購屋貸款利息補助」 3/31截止

2025/03/08 14:04

基隆市即起開放申請「身心障礙者首次購屋貸款利息補助」期限至3/31止。圖為情境照。（記者羅國嘉攝）基隆市即起開放申請「身心障礙者首次購屋貸款利息補助」期限至3/31止。圖為情境照。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市社會處宣布，即日起開放申請「114年度基隆市身心障礙者首次購屋貸款利息補助」，申請期限至3月31日止，只要符合以下7大條件，並備齊相關資料提交至戶籍所在地區公所社政課。此項補助計畫旨在保障身心障礙者的居住權益，減輕其購屋的經濟負擔，並滿足身心障礙者及其同住扶養者的住屋需求。

社會處表示，市府為了幫助身心障礙者能夠順利購屋，訂立「基隆市身心障礙者首次購屋貸款利息補助作業規定」，提供符合資格的身心障礙者及其配偶貸款利息補貼。補助範圍涵蓋身心障礙者及其配偶因「無自有住宅首次購屋」所需的貸款利息，藉此降低購屋門檻，讓身心障礙者能夠擁有更穩定的居住環境。

社會處說明，符合以下資格者可於3月31日前提出申請，並需備齊相關資料提交至戶籍所在地區公所社政課：

1.年滿20歲以上，設籍並居住於首次購屋地址，且持有基隆市核（換）發的身心障礙證明。

2.申請貸款利息補助房屋需位於基隆市。

3.家庭總收入平均未達本年度每人每月最低生活費標準四倍者（今年最低生活費標準為新台幣1萬5515元，標準為平均未達6萬2060元）。

4.身心障礙者及其同住扶養者未曾接受政府同性質貸款或利息補助。

5.身心障礙者本人前一年未曾獲政府補助機構住宿養護費用。

6.申請人首次購買自用住宅，房屋所有權未滿5年，並於取得所有權日起3個月內辦妥金融機構超過7年的長期住宅貸款，且尚未全部清償。

7.房屋所有權人須為身心障礙者個人持有。

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