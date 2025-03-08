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台泥董事長張安平校園徵才 數位智能領航師月薪8萬元起跳

2025/03/08 12:53

台泥董事長張安平（中）偕同總經理程耀輝（右4）台大招募數位智能領航師（DIN），只要具備 AI 與數據實戰經驗，月薪8萬起跳。（台泥提供）台泥董事長張安平（中）偕同總經理程耀輝（右4）台大招募數位智能領航師（DIN），只要具備 AI 與數據實戰經驗，月薪8萬起跳。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）董事長張安平今天親自到台大校園徵才博覽會現場招募數位與AI領域頂尖人才，加入「台泥數位智能領航師（Digital Intelligence Navigator, DIN）」計畫，月薪8萬元起跳，年薪保底14個月，績效獎金另計。

張安平表示，這些數位人才未來將直屬企業團總執行長辦公室，「不是我要帶領他們，而是我要跟他們學習，希望這些數位智能領航師能夠教我更多」！展現出台泥以AI驅動變革的決心。

他並強調，這次招募數位智能領航師，不限學歷不限經歷，傳統招募時大家都看學歷，因為學歷是幫你篩選的一個工具。

但他覺得學歷有時候有可能把你框死，我希望找到的人是可以開放出來，往前想，往前走，「到我們這邊來，不是負責開發AI，我希望找到的人是能夠有能力運用這些AI」。

想開發AI的人才，跟會運用的人才，兩個構思是有點不一樣的，台泥要找的人可能對電腦不見得需要專精，但需要了解如何使用不同智能工具是最重要的。

今年台泥的徵才主軸是Mobilis in Mobili，出自19世紀中期科幻小說《海底兩萬里》中主角尼莫船長的座右銘。

張安平賦予這句希臘文的意義是：在改變中的世界改變，特別他認為今年的全球是一個混沌的狀況，不停地在變，「我不相信有人敢講說他把世界看得清晰，我覺得到6月以前，這個混沌的情形不會改變」。

但張安平強調，混沌並不表示台泥沒有動作，這就是台泥為何提出Mobilis in Mobili的主軸。

台泥為了這次招募數位智能領航師也推出了AI張安平代言影片，今天張安平特別穿著了跟AI張安平一模一樣服裝，影片與本尊現場對照相似度近9成。

張安平笑說不怕被AI代言人取代，因為「不管怎麼樣影片中講話的內涵，還是我寫出來的，但搞不好再隔一段時間把我所有想過寫過的文章都丟入AI，他就會幫我寫出一篇演講稿了」。

台泥後續也將於陽明交通大學、成功大學、台北科技大學、清華大學以台灣科技大學等校舉辦說明會及參與校園徵才博覽會。

除DIN計畫台泥也同步招募氣候行動相關人才，包括氣候韌性與碳管理研究員、生物多樣性與自然資本研究員、低碳建材客戶經理、永續供應鏈管理師及氣候財務分析師，推動低碳與 ESG 產業創新。

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