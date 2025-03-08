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雲云技術長生前長文、開會錄音檔曝光 技術長控遭曾志新霸凌、架空

2025/03/08 12:35

昨夜梁姓技術長的文章及公司內部開會錄音檔曝光，梁在文中指出他被曾公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌。（記者鄭景議翻攝） 昨夜梁姓技術長的文章及公司內部開會錄音檔曝光，梁在文中指出他被曾公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕位於台北市信義路五段環球世貿大樓十九樓的雲云科技公司，昨日下午驚傳凶殺案，五十二歲負責人曾志新持刀刺死五十一歲梁姓技術長，昨夜梁姓技術長的文章及公司內部開會錄音檔曝光，梁在文中指出他被曾公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌；而開會錄音檔中則有曾指控梁亂帶公司風向，並要求梁把座位搬到他旁邊就近看管的過程。

雲云科技昨也發聲明稿，指出對於公司發生的不幸事件感到極度悲痛與遺憾，要對受害者及其家屬表達最深的哀悼，並會全力配合檢警查明事實，公司已經採取必要的應對措施，確保運營穩定及消費者權益不受影響。

梁姓技術長的離職信中，指出他在2024年底被要求不再管理創新與研發團隊，2025開工第一天就被移除所有管理群組，在過程中他不斷嘗試溝通，卻感到絕望最後放棄。

離職信中也指出公司的一切是從曾回任CEO後變了調，近期公司APP評價直直落，不少使用者要求他們專注在基本的穩定性，他心裡真的很難過，卻又有滿滿的無力感。

文末他也感性向曾喊話，表示他一直都很佩服曾創業的決心和執行力，這是一個成功的創業者非常需要的特質之一，但創業者不能只有這個，很多時候傾聽與放手的能力更為重要。

會議的錄音檔中，則可見到曾指控梁在外開假帳號批評攻擊公司，還使用Slack（公司用通訊軟體）亂帶風向，要求梁把座位搬到他旁邊就近看管；梁則在會議中表示自己被這樣潑髒水，遭到針對，令他無法接受。

公司開會錄音檔:

https://www.youtube.com/watch?v=4CyKr9IXp-k&t=950s&ab_channel=StanleyWilliam

梁技術長離職信:

https://teal-carol-c5c.notion.site/Bye-1ae81f9cc8548010b846f0ca62372791

雲云科技昨也發聲明稿，指出對於公司發生的不幸事件感到極度悲痛與遺憾。（記者鄭景議翻攝） 雲云科技昨也發聲明稿，指出對於公司發生的不幸事件感到極度悲痛與遺憾。（記者鄭景議翻攝）

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