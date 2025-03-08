鐵粉注意！外媒揭Costco今年將實施10項重大變革

美媒整理出Costco可望在2025年做出的10項重大變革。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）週四（6日）在財報電話會議上，揭露了將在2025年實施的多項資訊，美媒就整理出Costco可望在2025年做出的10項重大變革，從開設更多新分店到延長加油站營業時間，以及自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）釋出新產品等，引起市場關注。

美國媒體《EatThis,NotThat!》 （ETNT）指出，首先，Costco正在加大擴張力道，計劃在2025會計年度開設28家新分店，包含具有里程碑意義的第900家分店，Costco希望擴大在美國國內和海外的影響力，進一步鞏固Costco在批發零售領域的主導地位。再來，Costco將延長北美各地加油站的營業時間，比過去延後1小時，或是提早開放，預料此舉將推動Costco的燃料業務成長，並提高整體滿意度。

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Costco同時為美國和加拿大員工實施了大幅加薪。資深人員的最高時薪目前為每小時 31.90 美元，預計2026年和2027年時，每小時將再增加1美元，還把最低時薪上調至20美元，擴大帶薪休假福利。另外，Costco也在注意關稅的潛在影響，雖然成本可能會增加，不過Costco將專注在透過強大的供應商關係和策略採購，來減輕關稅衝擊。

Costco同時正增加對電子商務和數位創新的投資，上季電子商務銷售額激增了20.9% ，正透過個人化促銷和允許會員查看當地倉庫商品供應情況的新應用功能，來增強其數位影響力， Costco也還在擴大其線上購物Costco Next。

Costco發布了最新的科克蘭（Kirkland Signature）產品，包含拉格啤酒、伏特加和汽水，以及吸水性較好、貼合度更高的改良型尿布。Costco 高層也注意到消費者支出趨勢的變化，他們更重視物超所值和必需品，對牛肉和家禽等低成本蛋白質需求明顯增加。Costco 正在調整其銷售策略以滿足這些不斷變化的偏好。

Costco也逐步進入零售媒體網路領域，與約 10 個品牌合作夥伴進行數位廣告活動，希望能充分利用供應商行銷預算。再來，Costco也納入了延長營業時間的可能性，雖然目前沒有延長分店營業時間的計劃，但 Costco 正在考慮根據會員需求進行調整，最近北美加油站營業時間的延長，就顯示Costco願意進行營運改變，以讓會員更加方便。

最後，Costco 看到了國際市場的持續成長潛力，計劃在加拿大、墨西哥、亞洲和歐洲擴張，日本和南韓最近提高了會員年費，顯示Costco正逐步讓海外市場的會員定價和美國接軌，並維持強勁續訂率。

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