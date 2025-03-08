因應台積電擴廠與TOD活化舊校地 高市府啟動2案都計變更

國際商工空拍圖。（高市都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府配合楠梓園區半導體擴廠需要，及推動TOD活化舊校地，進行原中油高煉廠、輕軌C34站旁原國際商工部分土地都市計畫變更案，二案皆已公開展覽，並訂於3月18日分別在楠梓及苓雅區公所召開說明會。

國際商工是高雄老牌私校，自1956年搬到三多路現址，受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多。市府去年5月宣布，國際商工舊址地，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用，培育南方醫療人才，這也是大高雄第一所國立醫學院。

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高雄市都發局今天（8日）表示，市府積極推動TOD（大眾運輸導向型發展）活化舊校地，規劃輕軌C34站原屬國際商工南側校地為捷運開發區，將變更面積約1.49公頃。

都發局表示，環狀輕軌C34站緊鄰凱旋醫院、民生醫院、三信家商、三多及福德路周邊零售店鋪商街，區位條件佳，且車站周邊有高教、醫療資源進駐的就業人口帶來需求，盼結合周邊既有文教風氣發展，創造苓雅舊市區再發展契機，並訂於3月18日在苓雅區公所召開說明會。

此外，配合台積電於楠梓產業園區已啟動P1-P3期建廠，並計畫於第3期廠房東側辦理擴建P4-P5廠，以延續先進製程，都發局考量高雄煉油廠未來全期園區計畫道路與公共設施需求，變更42.89公頃特種工業區為甲種工業區、停車場用地及公園用地兼供滯洪池使用。 本案也預訂於3月18日。在楠梓區公所召開說明會。

都發局指出，二案皆已開始公開展覽，民眾對於變更方案及內容，如有任何意見，都可在公開展覽期間以書面提出，市都委會審議時，也會邀請提議人列席會場陳述說明。

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