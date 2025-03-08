川普翻臉比翻書快？改口對加拿大徵收新關稅 包括乳製品 250％的稅

美國總統川普先前承諾將暫停對加拿大徵收25%的懲罰性關稅，近日改口威脅將對加拿大乳製品和木材進口品徵收新關稅，其中乳製品關稅稅率可能高達250%，使美加兩國長期以來在這些產業存在的貿易摩擦再度浮上檯面。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前承諾將暫停對加拿大徵收25%的懲罰性關稅，近日改口威脅將對加拿大乳製品和木材進口品徵收新關稅，其中乳製品關稅稅率可能高達250%，使美加兩國長期以來在這些產業存在的貿易摩擦再度浮上檯面。

綜合外媒報導，川普在發表公開談話時表示，加拿大多年來在木材和乳製品貿易上「佔美國便宜」，並揚言將迅速實施對等金額的互惠關稅。川普強調，「我們將對他們徵收與他們對我們徵收相同的關稅」。

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加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）迅速反駁了川普的言論，稱加拿大「剝削」美國的說法「不符事實」。她認為川普所提議對乳製品和木材徵收互惠關稅的做法「完全沒有道理」。

此番關稅威脅出現在川普宣布暫緩對加拿大和墨西哥徵收25%懲罰性關稅的隔天，那些關稅主要針對符合美墨加貿易協定（USMCA）規定的產品。這種政策反覆引發市場波動，川普宣布可能徵收新關稅後，股市最初下跌，但在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對經濟前景表達樂觀看法後逐漸回升。

在乳製品方面，加拿大確實對部分進口乳製品徵收高額關稅，牛奶關稅最高可達241%。這些關稅屬於滑動稅率制度，僅在美國乳製品出口超過特定配額後才會啟動。美國乳農長期抱怨加拿大的保護政策不公平，但由於加拿大為保護國內乳製品產業所設立的貿易壁壘，美國出口尚未達到觸發高額關稅的水平。

對於木材貿易，川普聲稱美國可以不依賴加拿大木材。然而，業界專家警告，這類關稅可能推高木材和建材成本，最終影響美國消費者房價。數據顯示，美國約30%的軟木木材來自加拿大進口。

聯準會主席鮑爾指出，川普政府的關稅計畫可能提高美國消費者和零售商面臨的物價壓力。他表示，關稅規模和持續時間仍不明確，但部分進口稅成本可能轉嫁給消費者。鮑爾補充，聯準會將視情況決定是否採取行動，若物價上漲屬暫時現象，可能不會干預，但若持續攀升則可能需要應對。

市場策略師布洛克（Michael Block）認為，川普政府的貿易政策讓市場感到困惑。新關稅可能加劇經濟中的負面因素，包括裁員增加、招聘放緩、消費者信心下降和通貨膨脹壓力。

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