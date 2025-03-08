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震撼！雲云技術長提離職遭刺頸慘死 千字血淚「離職信曝光」

2025/03/08 09:36

雲云科技公司傳出52歲負責人曾志新，與51歲的梁姓技術長談判離職事宜時，曾志新疑似情緒失控，持水果刀猛刺梁姓技術長，事後梁男送醫不治死亡。圖為梁姓技術長。（取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻攝）雲云科技公司傳出52歲負責人曾志新，與51歲的梁姓技術長談判離職事宜時，曾志新疑似情緒失控，持水果刀猛刺梁姓技術長，事後梁男送醫不治死亡。圖為梁姓技術長。（取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻攝）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雲云科技公司昨（7日）傳出52歲負責人曾志新，與51歲的
梁姓技術長談判離職事宜時，曾志新疑似情緒失控，持水果刀猛刺梁姓技術長，事後梁男送醫不治死亡。梁姓技術長的離職信也曝光，透露自己在公司被霸凌、溝通問題及團隊被介入等。

根據網路流傳梁姓技術長離職信，梁姓技術長提到，他於2022年1月在大B和Thomas（曾志新）的邀請下，接任CTO一職。回顧過去，他形容自己剛上任時感覺肩負重任，形同肩膀上有1座中央山脈。隨著時間推移，公司內部問題不斷增加，尤其是去年大Brian離職後，Thomas取消Osprey計劃並強勢介入產品研發，讓他覺得中央山脈上的火山開始噴發，這個世界搖搖欲墜。

但梁姓技術長指出，他仍盡力扛住一切，期待有1天大雨能夠洗盡滿臉的火山灰，讓大家回到正軌，回到那個充滿自信與歡樂的環境。

梁姓技術長起先沒有想這麼快就離開，畢竟之前那麼亂都熬過了、那麼多鍋都背了。但他表示，農曆年後開工第1天的董事長新春談話，Thomas卻把事情做絕了，讓他萌生離職的念頭。

為了轉移同仁被主管霸凌的焦點，梁姓技術長卻被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水。在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌，他信中寫道：「我想，我跟CuboAi的緣分已盡。」

梁姓技術長強調，「我們真的是在無數次的努力和嘗試後感到絕望，才放棄和Thomas溝通的....，我甚至先寫了萬言書，將我想表達的事先寫下來，期望Thomas可以聽得進去。」他自認盡心盡力無愧職位，但管理者的不信任、猜疑、羞辱與霸凌，讓他最終決定離開公司。

他表示，一直都很佩服Thomas創業的決心和執行力，認為這是一個成功的創業者非常需要的特質之一，但創業者不能只有這個，很多時候傾聽與放手的能力更為重要。

文末，梁姓技術長強調：「我知道你現在不太可能聽得去任何建議，但我的初衷一點都沒變。如果你需要任何的意見，仍然歡迎隨時找我。」

未料，7日曾志新與梁姓技術長、人資長會面洽談時，要求刪文未獲回應，雙方談判過不順利，曾志新一時氣憤拿刀刺死梁姓技術長。

梁姓技術長完整離職信請點此

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