雲云科技老闆持刀刺死技術長 公司發聲明：讓人不勝唏噓

52歲負責人曾志新（見圖）涉嫌持刀刺殺51歲梁姓技術長致死。（取自CuboAi 雲云科技資安媒體說明會，記者鄭景議翻議）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雲云科技公司52歲負責人曾志新昨（7日），與51歲的梁姓技術長談判有關離職一事，疑一時情緒失控，持刀砍殺梁男，事後梁男送醫不治。針對公司發生此事件，雲云科技在「數位時代」刊登的1篇曾志新專訪內文重新更新編輯，並聲明表示：「發生如此憾事，讓人不勝唏噓。」

據「數位時代」專訪提及，雲云科技在發生憾事後，公司在一篇2024年2月7日的專訪報導中編輯重新更新，並發布聲明表示：「更新：給《數位時代》、《創業小聚》的讀者，我們對於雲云科技3月7日發生的悲劇深感遺憾，也對受害者及其家屬致上最深的哀悼與敬意。本篇報導原為基於當時的專業訪問所撰寫，現仍保留以維護新聞記錄。然而，發生如此憾事，讓人不勝唏噓。我們希望社會能更加關注職場情緒管理與衝突處理，避免類似悲劇再度發生。」

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據了解，52歲負責人曾志新，在公司會議室與51歲梁姓技術長及公司人事主管開會時，疑一時情緒失控，突然持預藏的30公分長西式廚刀，往梁男右後頸與背部猛刺十多刀，犯案後，再猛刺自己嘴部一刀，人事主管趕緊制止曾男繼續自我傷害；北市警信義分局及救護人員據報到場，將2人送醫，梁男傷重不治，曾男輕傷，警依殺人罪偵辦中。

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