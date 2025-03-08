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黃金單週強漲近2％！支撐關鍵曝光

2025/03/08 09:01

週五（7日）黃金價格下跌。（彭博資料照）週五（7日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（7日）黃金價格下跌，但由於避險資金流入，以及美國2月就業增長低於預期，表明美聯準會（Fed）今年邁向降息，本週金價仍上漲1.7%。

現貨黃金下跌0.1%至每盎司2906.04美元，但因川普關稅政策不斷變化，加劇不確定性，本週金價已漲1.7%；4月交割的黃金期貨價格下跌0.4%，至每盎司2914.10美元。

《路透》報導，RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「非農就業數據疲於預期，給予金價小幅提振力，美元本週走跌也幫了一把。」

美國勞工部報告顯示，美國2月就業人數增加15.1萬人，不及經濟學家預計增加的16萬人（路透查訪數據），另外失業率達4.1%，高於經濟學家預期的4%。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，市場目前處於盤整階段，避險興趣提供持續支撐。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）週五稍早表示，Fed將對貨幣政策寬鬆採取謹慎態度，並補充稱，經濟目前「繼續處於良好狀態」。市場目前預計Fed將自6月起恢復降息，且年底前將降息76個基點。

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