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遭傳縮減台廠數量台積電澄清 黃暐瀚轟：還有節目惡意唱衰

2025/03/08 09:17

針對業界傳出可能因赴美投資縮減台灣廠區的興建數量，台積電回應在台灣的投資計畫不變。資深媒體人黃暐瀚發文指出，魏哲家董事長都已經公開澄清，居然有節目還拿這個錯誤訊息進行討論，讓他直呼「這樣母湯吧？」（路透）針對業界傳出可能因赴美投資縮減台灣廠區的興建數量，台積電回應在台灣的投資計畫不變。資深媒體人黃暐瀚發文指出，魏哲家董事長都已經公開澄清，居然有節目還拿這個錯誤訊息進行討論，讓他直呼「這樣母湯吧？」（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電近日宣布擴大對美投資，針對業界傳出可能因此縮減台灣廠區的興建數量，台積電也回應在台灣的投資計畫不變。資深媒體人黃暐瀚發文指出，魏哲家董事長都已經公開澄清，居然有節目還拿這個錯誤訊息進行討論，讓他直呼「這樣母湯吧？」，並批「明明沒有的事，還要憑空亂扯，繼續亂講，那就是惡意『唱衰』，是見不得台灣好，其心可議。」

黃暐瀚在臉書發文指出，針對日前「業內傳出南部3座廠恐飛了」的消息，台積電董事長魏哲家於週四已公開澄清，但週五時依然有節目拿這個錯誤訊息做CG（電視牆圖卡）在討論，對此他直言「是沒跟上進度嗎？這樣母湯吧？」

黃暐瀚表示，再強調一次，不管「看好」或「看壞」，只要是基於專業和主觀判斷，都屬於評論的範圍。但明明沒有的事，還要憑空亂扯，繼續亂講，那就是惡意「唱衰」，是見不得台灣好，其心可議。

黃暐瀚也質疑，「前幾天信誓旦旦，說台灣的生產線會受影響的『專家們』，有哪一個出來更正道歉嗎？好像沒有看到」。

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