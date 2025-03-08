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苦主一籮筐！專家揭中國坑殺事蹟 曝一帶一路成國際警示教科書

2025/03/08 12:50

中國「一帶一路」計畫使愈來愈多的國家無力償還鉅額貸款，陷入債務危機。（美聯社資料照）中國「一帶一路」計畫使愈來愈多的國家無力償還鉅額貸款，陷入債務危機。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平在2013年推動「一帶一路」，成為中國「大國外交」戰略的核心，然而隨著這項野心勃勃的計劃上路超過十年，愈來愈多的國家無力償還鉅額貸款，陷入債務危機，專家直指，「一帶一路」演變成1個無法兌現承諾、引發國際社會質疑的警世故事。

國際安全研究分析師夏爾瑪（Vaishali Basu Sharma）投書《Daily mirror》，指出截至2025年，「一帶一路」計畫的衰弱已無法被忽視，巴西、印度、義大利等主要經濟體，都開始疏遠這似乎越來越擴大中國影響力的計畫，因為該計畫並不是真正想促進經濟發展。

「一帶一路」起初吸引了多達150個國家加入，但許多國家發現，相比帶來的好處，負擔似乎更大。文章舉例，中國巴基斯坦經濟走廊，原本是「一帶一路」計畫的最高成就，但由於規劃不善、安全問題，致使瓜達爾港至今未能投入營運，且高速公路等重要基礎設施，迄今都未完工，使巴基斯坦目前積欠中國債務高達690億美元（約新台幣2.2兆元），顯示出「一帶一路」所帶來的繁榮承諾往往會導致金融不穩定。

這狀況在各大洲都有重複出現。在東南亞，承諾用於基礎建設的500多億美元資金仍未兌現。1調查結果發現，中國在該地區建設的基礎設施項目，僅有35％已經完工，反而日本的完工率達64％，亞洲開發銀行的完工率也有53％。

上面對比明顯地顯示出，「一帶一路」問題並非源自國際基礎建設本身的挑戰，而是源自於中國自身問題。

「一帶一路」使1國家陷入「債務陷阱」這句話，斯里蘭卡就完美呈現出。斯里蘭卡接受了超過10億美元（約新台幣328億元）的中國貸款，用於建造1個經濟可行性存疑的港口，但由於無法產生足夠的收入，中國最終透過99年的租約獲得了控制權。

中國的策略並不僅限於金融控制，還可能透過向夥伴國家大量供應廉價中國商品，破壞當地的產業，並造成了長期的經濟依賴，此舉對柬埔寨、尼泊爾和緬甸市場影響尤為嚴重。

文章表示，這些國家的國內企業難以與人為壓低價格的中國進口產品競爭。此外，許多「一帶一路」計畫具有軍民兩用潛力，這引發了人們對民用基礎設施可能轉化為軍事資產的擔憂，從而擴大了中國在印度洋地區的戰略影響力。

文中指出，現在中國的「一帶一路」計畫衰退也越來越明顯，2023年，「一帶一路」計畫有19個國家宣布停止，喊停的國家包括土耳其、肯亞等。

雖然2024年中國整體對外投資成長了10%，但這1數字卻掩蓋了「一帶一路」計畫倒退的事實。

文章示警，「一帶一路」已成為侵蝕主權、限制政策選擇的機制。斯里蘭卡、巴基斯坦和寮國等國家都是很好的例子，顯示中國的投資承諾往往會導致這些國家的自主權下降，並增加其受北京影響的脆弱性。

「一帶一路」計畫非但沒有促進共同繁榮，反而造成了一系列未完成的項目、難以承受的債務以及緊張的外交關係。隨著越來越多國家尋求擺脫中共，「一帶一路」越來越不再被視為國際發展的典範，而是個警示故事，警示人們在接受基礎設施投資時不慎考慮長期後果將面臨風險。

隨著各國不斷重新評估對「一帶一路」倡議的參與，也代表著人們對中共國際發展和影響力方式的更廣泛質疑。

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