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隨時都能買股！那斯達克正計劃「24小時全天候交易」

2025/03/08 10:02

美國第2大交易所納斯達克（Nasdaq）週五（7日）表示，擬推出每週5天、每天24小時的交易時段。（路透）美國第2大交易所納斯達克（Nasdaq）週五（7日）表示，擬推出每週5天、每天24小時的交易時段。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國第2大交易所納斯達克（Nasdaq）週五（7日）表示，擬推出每週5天、每天24小時的交易時段，已計劃向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，希望能獲得批准。

近年來，國際市場對美國股市的需求大幅上升，這一趨勢主要受散戶投資者的參與度上升、金融知識提高以及數位交易平台更方便的推動。24小時交易模式將使交易所能夠滿足全球投資需求，吸引來自不同時區的投資者，提升交易量，並改善市場流動性。目前這需求主要由替代交易平台提供服務。

納斯達克總裁寇恩（Tal Cohen）週五在社群平台LinkedIn上撰文，表示納斯達克已開始與監管機構、市場參與者及其他關鍵利益相關者接觸，希望能實現納斯達克交易所每週5天、每天 24 小時的交易。

納斯達克預計，這項政策將於2026年下半年實現，不過具體時間表仍取決於監管部門的批准，以及關鍵行業基礎設施提供商的協調。

寇恩表示，全球投資者對美國股票的需求增長，意味著我們正處於市場發展的另一個關鍵時刻，擴大投資者的可及性，拓展財富增值機會，並重新定義市場運作方式。

寇恩在文中指出，截至2024年6月，外國投資人持有的美國股票總額達到17兆美元，較2019年增長97%。

納斯達克發言人證實，公司計劃向美國證券交易委員會（SEC）提交申請以獲得批准。

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