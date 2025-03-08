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川普真的惹怒加拿大人！外媒爆美國1產業慘了 「超嚴重損失」曝光

2025/03/08 10:38

美國過去一向是加拿大最親密的盟友之一。（彭博資料照）美國過去一向是加拿大最親密的盟友之一。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國過去一向是加拿大最親密的盟友之一，但川普先是「歡迎」加拿大成為美國第51州，又喊出對加拿大商品開徵25%進口關稅，這讓愈來愈多加拿大民眾抵制前往美國旅遊，也讓嚴重依賴加拿大市場的美國旅遊業生計大受威脅，外媒指出，這將導致美國損失慘重。

美國「全國公共電台」（NPR）、紐約時報報導，美國旅遊協會（U.S. Travel Association）指出，加拿大人在美國每年旅遊市場外籍旅客人數居冠，去年入境人數高達2040萬人次、消費總額高達205億美元（約新台幣6732億元），但由於川普的各種言行舉止惹惱加拿大遊客，很多人紛紛取消美國旅遊計畫。

西捷航空首席執行長荷恩布里希（Alexis von Hoensbroech）表示：「我們發現人們開始轉移視線並避開美國，前往墨西哥、加勒比地區以及其他非美國目的地的預訂量正在增加。」

加拿大航空是加拿大最大的航空公司，該公司副總裁Mark Galardo表示，公司將從3月起調整航班時刻表，以「降低」風險，他在聲明中表示：「我們預測經濟可能會放緩。」

美國佛蒙特州商會主席提及，許多加拿大遊客取消佛蒙特州旅遊行程的原因就是川普總統。

全美觀光協會（National Tour Association）會長普拉瑟（Catherine Prather）就表示，取消行程意味著旅遊公司、旅館、餐廳等將損失數百萬的收入。該旅遊協會估計，加拿大赴美旅遊業只要減少10%，支出就會減少21億美元，並可能導緻美國失去1萬4000個工作機會。

研究公司旅遊經濟學則稱，貿易戰若擴大至加拿大、墨西哥、中國甚至歐洲，可能導致國際遊客旅遊收入損失220億美元。

不動產資料分析業者柯斯塔集團（CoStar Group）發現，今年1月部分日期與2月大部分日期，紐約州尼加拉瀑布城（Niagara Falls）飯店住宿需求比往年同期掉8%，距離加拿大溫哥華僅50英里的華盛頓州西北部貝靈漢（Bellingham）下滑達12%。

全美觀光協會（National Tour Association）會長普拉瑟（Catherine Prather）說，協會少說幾十名會員都通報了加拿大遊客取消組團赴美旅遊的報告，原因尤以川普宣稱要併吞加拿大為最：「加拿大人覺得不受尊重。」

民調機構Leger今年2月調查顯示，受訪的加拿大人近半數今年不想赴美觀光，絕大多數都表示規劃在境內旅遊。益普索（Ipsos）2月初調查顯示，川普宣布開徵關稅措施後，68%的加拿大居民對於美國觀感惡化。加拿大總理杜魯道建議國人多在加拿大境內消費，以因應美方開徵關稅。

加拿大旅遊業者「絕佳假期」（Great Canadian Holidays）執行長杭特（Lorna Hundt）說，公司大多數的美國行程現在如同「一灘死水」，因為很多加拿大顧客不來了：「這股怒氣針對的不是美國民眾，而是川普。如果他要跟加拿大開打經濟戰，我方從來不想這麼做，那麼在沒有必要的情況下，客人為何要把錢花在美國？」

美國巴士協會（ABA）主席佛格森（Fred Ferguson）說，美國入境旅客仍遠低於出境旅客數，加拿大遊客對國內市場絕對有助益，但最近美國政府的政策與發言，恐怕導致加拿大市場下滑。佛格森說，美國旅遊業正準備迎接春夏旺季，但加拿大人退訂潮令業界備感壓力。

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