再提晶片生意被奪走！川普這次「讚揚台灣」

川普7日再度提及台灣「偷走」美國晶片業務，抨擊晶片法案，但稱「我並不怪他們（台灣），反而佩服他們」。圖為川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮召開記者會畫面。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家，3日在白宮召開記者會宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發國際關注和議論。川普7日再度提及台灣「偷走」美國晶片業務，並抨擊晶片法案，但稱「我並不怪他們（台灣），反而佩服他們」，他指責前任總統，稱「我們本來可以輕易地保住這個位置」。

綜合外媒報導，川普週五在白宮的記者會上，提到台灣和韓國，他認為美國的半導體業務輸給了外國。川普也再次批評「晶片與科學法案」，稱其「極度浪費金錢」。該法案由美國前總統拜登於2022年簽署，旨在透過激勵措施促進美國晶片製造業。

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川普表示，「我們逐漸失去了晶片業務，現在幾乎完全集中在台灣。他們從我們這裡偷走了它、奪走了它」，並強調晶片業務曾是由美國企業家、已故的英特爾公司前首席執行官葛羅夫（Andy Grove）所主導。

川普說「我們原有晶片業務，現在全部在台灣，幾乎是獨家經營……有一部分在韓國，但大部分在台灣。」川普接著表示「我不怪罪（台灣），我佩服他們。我責怪坐在這個位置上的人，我們本來可以輕易地保住這個位置。」

川普曾在週二的國會演說中呼籲廢除晶片法案，7日再度大力譴責，他說，這可是數千億美元，簡直就是浪費錢。

川普對晶片法案提出批評，他也指出，在他執政期間，外國公司在美國進行投資，他將其歸因於關稅，而非政府激勵措施。他說：「我連一毛錢都沒給外國，但他們卻因為關稅而來。他們不想支付關稅，來這裡也是因為他們喜歡選舉結果，因為他們知道我非常支持商業和就業」。

川普的言論在韓國引起極大關注，因為晶片法案為兩家韓國大型科技公司三星電子和SK海力士提供了補助，以支持它們在美國晶片製造方面的投資。

同時，台灣的台積電已承諾投資1000億美元在美國建設先進的晶片生產設施，此外該公司還在亞利桑那州持續投資650億美元。

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