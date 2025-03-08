晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

再提晶片生意被奪走！川普這次「讚揚台灣」

2025/03/08 06:55

川普7日再度提及台灣「偷走」美國晶片業務，抨擊晶片法案，但稱「我並不怪他們（台灣），反而佩服他們」。圖為川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮召開記者會畫面。（彭博社）川普7日再度提及台灣「偷走」美國晶片業務，抨擊晶片法案，但稱「我並不怪他們（台灣），反而佩服他們」。圖為川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮召開記者會畫面。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家，3日在白宮召開記者會宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發國際關注和議論。川普7日再度提及台灣「偷走」美國晶片業務，並抨擊晶片法案，但稱「我並不怪他們（台灣），反而佩服他們」，他指責前任總統，稱「我們本來可以輕易地保住這個位置」。

綜合外媒報導，川普週五在白宮的記者會上，提到台灣和韓國，他認為美國的半導體業務輸給了外國。川普也再次批評「晶片與科學法案」，稱其「極度浪費金錢」。該法案由美國前總統拜登於2022年簽署，旨在透過激勵措施促進美國晶片製造業。

川普表示，「我們逐漸失去了晶片業務，現在幾乎完全集中在台灣。他們從我們這裡偷走了它、奪走了它」，並強調晶片業務曾是由美國企業家、已故的英特爾公司前首席執行官葛羅夫（Andy Grove）所主導。

川普說「我們原有晶片業務，現在全部在台灣，幾乎是獨家經營……有一部分在韓國，但大部分在台灣。」川普接著表示「我不怪罪（台灣），我佩服他們。我責怪坐在這個位置上的人，我們本來可以輕易地保住這個位置。」

川普曾在週二的國會演說中呼籲廢除晶片法案，7日再度大力譴責，他說，這可是數千億美元，簡直就是浪費錢。

川普對晶片法案提出批評，他也指出，在他執政期間，外國公司在美國進行投資，他將其歸因於關稅，而非政府激勵措施。他說：「我連一毛錢都沒給外國，但他們卻因為關稅而來。他們不想支付關稅，來這裡也是因為他們喜歡選舉結果，因為他們知道我非常支持商業和就業」。

川普的言論在韓國引起極大關注，因為晶片法案為兩家韓國大型科技公司三星電子和SK海力士提供了補助，以支持它們在美國晶片製造方面的投資。

同時，台灣的台積電已承諾投資1000億美元在美國建設先進的晶片生產設施，此外該公司還在亞利桑那州持續投資650億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財