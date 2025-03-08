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鮑爾開口不急降息！道瓊由黑翻紅漲222點 台積電ADR收紅

2025/03/08 05:54

聯準會主席鮑爾於3月7日在紐約市舉行的美國貨幣政策論壇上發表演說。（法新社）聯準會主席鮑爾於3月7日在紐約市舉行的美國貨幣政策論壇上發表演說。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週五表示，美國經濟處於良好狀態，不過川普政府一系列的貿易政策令投資人感到不安，美國股市週五有所回升，仍創下幾個月來最糟糕的一週表現。週五道瓊工業指數盤中下跌逾400點，之後反彈，收盤上漲222.64點，漲幅0.52%，那斯達克指數上漲0.7%，標普500指數上升0.55%，費城半導體指數勁揚3.16%，台積電ADR上漲0.71%，收在177.10美元。

綜合外媒報導，本週由於川普對加拿大、墨西哥和中國商品徵收關稅的決定存在不確定性，市場陷入動盪。鮑爾7日在紐約市舉行的美國貨幣政策論壇上發表演說，他表示，央行不會迅速降息，聯準會將等待觀察川普總統的激進政策行動如何發揮作用，再決定是否要調整利率，聯準會將對放鬆貨幣政策採取謹慎的態度，並補充稱，目前經濟「持續處於良好狀態」。鮑爾演說後，股市反彈。

近期數據顯示，美國2月就業成長較上月回升。然而，數千名聯邦工作人員被解僱的情況並未反映在數據中。失業率上升至4.1%，加劇了投資人對經濟韌性的擔憂。摩根士丹利和高盛均下調了經濟成長預測。

個股方面，零售商好市多因商品成本上升，季度收益不如華爾街預期，股價下跌6%。晶片製造商博通發布強勁的第二季預測，緩解投資者對人工智慧需求的擔憂，大漲8.64%。輝達上漲1.92%、蘋果上漲1.59%、微軟下跌0.9%。

道瓊工業指數上漲222.64點或0.52%，收42801.72點。

那斯達克指數上漲126.97點或0.7%，收18196.22點。

S&P 500指數上漲31.68點或0.55%，收5770.2點。

費城半導體指數上漲141.74點或3.16%，收4629.59點。

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