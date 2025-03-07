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美國賤賣19.5萬枚比特幣 5455億飛了

2025/03/07 22:08

川普政府「加密貨幣沙皇」塞克斯說，美國10 年賣掉 19.5 萬枚比特幣，錯失巨大潛在獲利機會。（示意圖，彭博）川普政府「加密貨幣沙皇」塞克斯說，美國10 年賣掉 19.5 萬枚比特幣，錯失巨大潛在獲利機會。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府「加密貨幣沙皇」塞克斯（David Sacks）發文指出，美國政府過去 10 年賣掉 19.5 萬枚比特幣，套現 3.66 億美元（約台幣120億），若當時選擇保留這些比特幣，現在價值超過 170 億美元（約台幣5576億），短視近利的決策讓納稅人錯失166.34億美元（約台幣5455億）的潛在財富。

美國總統川普周四（6日）簽署行政命令，建立戰略比特幣儲備及其他數位資產庫存。塞克斯在社群平台X上發文指出，戰略儲備將以美國政府已持有的比特幣作為資本，這些比特幣來自刑事或民事案件中沒收的資產，不會花費納稅人的錢購買比特幣或其他加密資產。

塞克斯還說，美國政府過去 10 年賣掉約 19.5 萬枚比特幣，套現 3.66 億美元，如果當時選擇保留這些比特幣，如今價值將超過 170 億美元。他表示，如此短視近利的決策，最終讓美國納稅人蒙受損失。

不過，由於川普政府的「比特幣戰略儲備」方案沒有計畫購買新的加密貨幣，令市場失望，川普宣稱要納入美國儲備的5種加密貨幣周五（7日）都下跌，台北時間7日晚間9點55分，比特幣（Bitcoin）過去24小時跌0.1%，以太幣（Ether）跌2.17%、瑞波幣（XRP）跌2.65%、索拉納幣（SOL）跌1.48%、艾達幣（ADA）跌6.33%。

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