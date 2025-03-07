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儒鴻上半年業績看增2成 美國關稅影響不大

2025/03/07 21:07

儒鴻總經理洪瑞廷（右起），財務長林芬如樂觀看待上半年營運。（記者方韋傑攝）儒鴻總經理洪瑞廷（右起），財務長林芬如樂觀看待上半年營運。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）總經理洪瑞廷今天在法說會指出，美國總統川普祭出的關稅措施對於集團營運影響不大，目前訂單能見度已經看到8月至10月，樂觀看待上半年業績年增2成，往後3年的需求將受到國際賽事帶動，接下來會繼續關注各國消費動能與政經局勢變化。

洪瑞廷表示，美國關稅影響中國協力廠商出貨，但對儒鴻而言，影響比重約在3%至5%，且目前公司在中國生產的訂單並沒有明顯增加，淡季時甚至影響不到3%，從整體接單狀況來看，短交期訂單的比例有上升趨勢，追加類的訂單維持則維持在10%至15%。

洪瑞廷說，美國關稅是現在最大的不確定性因素，後續應關注川普矛頭是否指向東南亞，觀察2026年至2028年相繼舉辦的多個國際運動賽事可望帶動運動風潮，市場會一直存在相當程度的需求量，但服飾銷售關係到市場消費動能，因此各國消費指數將成為需要留意的重要指標。

從儒鴻既有布料產能來看，台灣55%，印尼45%，成衣方面越南70%，印尼與柬埔寨30%，往後會繼續增加成衣每月產能，現在印尼約有99條至102條運轉中的成衣產線，短期目標開至112條，當地廠區旁邊的土地將用於後續擴產事宜，也不排除前往其他非越南地區設廠。

談及客戶，洪瑞廷提到，6家新興品牌客戶去年營收比重達13%、年增3位數百分比，今年最高將提升至18%，綜觀新舊客戶的開案量都維持一定程度的成長，甚至斬獲新的運動品牌客戶加入貢獻行列，布料開發也切入更多高階戶外應用。

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