台美貿易順差創超高 郭智輝:可擴大採購能源、農產品

經濟部長郭智輝（右）接受專訪。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普上任後不斷祭出關稅，貿易順差國最難逃，台灣去年對美貿易順差已經成長至739億美元，已排在第六名，經濟部長郭智輝今天（7日）接受專訪表示，美國採取貿易平衡策略不會改變，台灣要靠擴大採購油氣、發電機、農產品等解決。

主持人鄭弘儀詢問，台灣是否有感受到關稅壓力？郭智輝表示，「還好，應該可以處理」，可以透過增加採購品項解決，包括石油、天然氣、發電機、農產品等，其中，阿拉斯加天然氣開採是重要方向。

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他也說明，台灣對美主要出口品項包括:伺服器、藥品、汽車零組件、IC晶片等，其中，貿易順差的主要來源，有近7成集中在伺服器和半導體等資通訊電子產品，郭智輝表示，若可分散，就盡量調整、分散，台灣或墨西哥等地生產銷美的伺服器可直接赴美投資，且伺服器不是只有美國買，也有其他國家會買。

談到最近電價議題，郭智輝重申，仍希望立法院能同意撥補，這可以讓台電的負擔輕，借的錢少一點，否則每年都有幾十億元的利息，他盼外界理解，政府有提出撥補1千億元。

郭智輝指出，電價不是我們（經濟部）決定，電價審議會也會有很多工總、商總代表，要改善台電財務有很多方式，但不給我們撥補，就是走這條路（漲電價），請求委員手抬高，為了國民、老百姓，讓台電的負債減少。

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