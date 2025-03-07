奧迪A3 Sportback入門款降價7萬 139萬起搶市

台灣奧迪汽車Audi A3 Sportback 小改款今日登台。（台灣奧迪提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣奧迪汽車Audi A3 Sportback 小改款今日登台，3車型皆搭載1.5升直列4缸缸內直噴渦輪增壓引擎，入門款從舊款的146萬元降至139萬元起，搶攻豪華掀背車市場。

台灣奧迪汽車本次共引進3車型，Audi A3 Sportback 30 TFSI 享馭版建議售價139萬元、35 TFSI advanced 進化版建議售價157萬元，較舊款163萬元降價6萬元，35 TFSI S line運動版則由舊款的178萬元漲價至181萬元。

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全新2025年式A3 Sportback 全面搭載1.5升輕型複合動力，30 TFSI 車型升級搭載1.5升直列4缸缸內直噴渦輪增壓引擎， 擁有116匹最大馬力及最大扭力220 Nm，油耗表現亦達到每公升18.9公里。

35 TFSI車型的1.5升引擎則提供最大馬力150匹與250 Nm 最大扭力，搭載CoD 主動汽缸管理系統，可在低中負載下關閉兩個汽缸運作，進一步提升燃油效率。

兩款引擎均搭載Audi 最新的48V 輕型複合動力系統，結合啟動馬達，實現引擎熄火滑行及平順起步，不僅降低耗能，帶來更卓越的節能效果。

Audi 引以為傲的先進燈光技術也在全新A3 Sportback 中全面進化，全車系標配含3組數位光型變化的LED 極光頭燈組，advanced 進化版車型以上另標準配備Matrix 矩陣式 LED 頭燈，提供智慧防眩功能。

小改款的A3 Sportback 採駕駛導向的數位化座艙，advanced 進化版車型以上配備12.3吋Audi 全數位虛擬駕駛座艙plus，搭配10.1吋MMI 多媒體觸控螢幕，內建手寫辨識功能，支援Audi 智慧型手機介面與無線充電座。

全車系標配雙前座4向電動調整座椅以及3區恆溫空調系統，advanced 進化版車型以上更配備多彩環艙氛圍套件，營造富科技感的車內氛圍。

全新 A3 Sportback 標配完善的駕駛輔助系統，涵蓋 ACC 主動式定速巡航控制、塞車輔助、前方預警式安全防護、主動車道維持與偏離警示、主動緊急待援輔助、車道變換輔助（盲點警示）、離車安全警示及自動停車輔助等智能科技。

車色上更推陳出新，提供多達10種以上的精選車色，新增低調奢華的「銀箭灰」、「星夜藍」，到活力四射的「赤焰紅」與「軍裝綠」4種顏色滿足不同消費者的個性化需求。

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