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川普關稅引爆套利狂潮 價值3.8兆黃金堆滿紐約金庫

2025/03/07 20:54

紐約商品交易所的黃金庫存量激增。（彭博）紐約商品交易所的黃金庫存量激增。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普關稅引發黃金套利狂潮，大批黃金從英國流入美國，自去年 12 月初以來，紐約商品交易所（Comex）的黃金庫存量激增1倍多，目前已來到3970萬盎司，創新高，這些黃金的價值高達 1150 億美元（約台幣3.8兆）。

礦業網站《Mining》報導，川普關稅引發黃金套利交易狂潮，數百億美元的黃金流入美國，目前紐約商品交易所金庫的黃金庫存數量創下歷史紀錄。自去年 12 月初以來，紐約商品交易所的黃金庫存已經增加一倍多。

統計顯示，截至5 日，紐約商品交易所黃金庫存攀升至 3970 萬盎司，超過 2021 年 2 月所創下的紀錄，為 1992 年以來最高水平，這些黃金的價值大約 1150 億美元。

不過，隨著現貨市場緊張局勢緩和及英美兩地的黃金溢價縮減，失衡現象似乎正在消退。每日流入金庫的黃金數量已從 1 月下旬超過 100 萬盎司的峰值，下降至過去一周約 20 萬盎司或更少。

報導提及，在正常情況下，在紐約商品交易所出售期貨的交易員，通常通過現金結算平倉，也可以將黃金交付到紐約商品交易所註冊的存儲庫來平倉。目前金庫持有的黃金量約佔紐約商品交易所黃金期貨總未平倉合約（即未到期合約數量）的 80%。在 2020 年之前，這一比例通常約為 20%，因為當時銀行傾向於將黃金存放在倫敦，並透過在紐約出售期貨進行對沖。

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