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亞光各產品線正向 車載鏡頭接單1200萬

2025/03/07 20:18

亞光今日舉辦線上法說會。圖為董事長賴以仁。（資料照）亞光今日舉辦線上法說會。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）董事長賴以仁今表示，今年除數位相機需求大幅成長外，車載產品接單也不受全球變局波動影響、全年出貨估與去年持平，並看好手機稜鏡、無人機與運動相機鏡頭、瞄準器等產品線成長，整體營運正向。

亞光去年獲利亮眼，全年稅後淨利16.16億元、年增達108%，每股稅後盈餘（EPS）5.79元。每股並擬配現金股利4元，配發率69%。營運成長主要就是受數位相機出貨大幅成長帶動，去年出貨136萬台，今年接單則已達200萬台，因是在越南生產，也不擔心關稅問題。

亞光是特斯拉供應鏈成員之一，耕耘多年的車載鏡頭領域持續開花結果。賴以仁指出，去年、今年亞光的車載鏡頭接單數量都約在1200萬顆，上半年訂單也都維持正常、不受全球波動影響，第三季則持續觀察；不過看好美系大客戶新車款市場反應很好，前景正向。

此外，亞光也持續耕耘Metalens、特殊車載鏡頭產品，Metalens主要應用在人臉辨識、AR（擴增實境）的WAVE GUID，近期就會送樣給客戶；特殊車載鏡頭產品也持續與LGIT合作開發。

針對各產品線銷售展望，賴以仁指出，數位相機去年銷售逾20億元、今年將倍增至40億元；瞄準器去年銷售10億元、今年預期年增30%；手機稜鏡因高階手機長焦鏡頭需求增加，去年銷售6億元，今年將年增至8億元、年增33%。

至於市場最關注的人形機器人產品，賴以仁維持日前說法稱，亞光有與客戶合作，不過各大廠都還在試做階段、沒有人正式量產，亞光持續靜待商機。

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